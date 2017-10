Detección oportuna, llave a la sobrevivencia

Cargando

A dos años de que le detectaron cáncer de seno, Bertha Alicia se encuentra en etapa de remisión, en la que los síntomas de los tumores están disminuyendo o desapareciendo. Pero esa historia no la contaron 85 mujeres que murieron por esa enfermedad este año.El índice es alto, pues casi alcanza a las 91 mujeres que murieron durante todo el 2016, lo que significa que por este padecimiento está perdiendo la vida una persona cada cuatro días en Juárez, dijo el director médico de la frontera, Arturo Valenzuela Zorrilla.Ante ese panorama, en el marco del Día Mundial del Cáncer de Mama que se conmemora hoy 19 de octubre, las autoridades de Salud invitaron a mujeres mayores de 40 años a que acudan al Hospital de la Mujer y a diferentes unidades médicas a realizarse una mastografía gratuita. También lo pueden hacer las mayores de 35 años que tienen antecedentes familiares de cáncer.Los exámenes se realizan por personal certificado en el Hospital de la Mujer, además se dispuso la Unidad de Especialidad Médica de Cáncer de Mama (Uneme-Dedicam) y el Centro de Salud de Colinas de Juárez.A Bertha Alicia Corral Baylón le llegó el cáncer a los 46 años, cuando comenzó a perder peso y cabello repentinamente. Tras una mastografía, los médicos hallaron una sospecha de malignidad tipo 4, hasta que en mayo de 2016 le detectaron el cáncer.El tratamiento ha sido difícil y agresivo. La operaron y le retiraron la mama, no sólo el cuadrante como, dijo, pudo haber sido, pues encontraron malignidad etapa 3 a tiempo. Pero de ahí parte para dar su testimonio e invitar a las mujeres a que se revisen.Ella ha llevado su tratamiento en la Unidad de Especialidades Médicas Dedicada a la Detección y Diagnostico del Cáncer de Mama (Dedicam), donde también se realizan las pruebas médicas de manera gratuita.“Son muchas las posibilidades de que las mujeres podamos sobrevivir, gracias al personal que me dijo no estás sola”, expresó.La Secretaría de Salud ha realizado durante este año más de 6 mil 677 mastografías, de las cuales 279 requirieron estudio de biopsia. De esos casos, se encontró cáncer de mama en 89 mujeres, indicó Luis Guzmán, director médico del Hospital de la Mujer.El panorama no es alentador, pues de acuerdo con los datos que presentó ayer en conferencia de prensa, Chihuahua ocupa el cuarto lugar en muertes causadas por cáncer de mama, por debajo de Sonora, Nuevo León y Coahuila.Para Bertha Alicia, la falta de prevención obedece a que no se tiene arraigo por una cultura de la salud, pues las mujeres tienen vergüenza de ir hasta con un ginecólogo.“Yo las invito a que se practiquen su mamografía si están en edad, que acudan con su ginecólogo, que dejen fuera el tema de la vergüenza, porque es tu vida la que está de por medio y si acudes a tiempo te vas a evitar muchas lágrimas”, externó.Valenzuela Zorrilla dijo que el trabajo de prevención se sigue haciendo.“Es una de nuestras principales preocupaciones, el hacer que la mujer sea consiente de hacerse una mastografía a tiempo y pueda detectarse un cáncer de mama temprano y pueda tener la oportunidad de atenderse a tiempo en caso de que sea positivo”. (Javier Olmos / El Diario)Mastografías gratuitas• Hospital de la Mujer• Unidad de Especialidad Médica de Cáncer de Mama• Centro de Salud de Colinas de Juárez

