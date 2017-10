Gestionan regidores reactivar multas a ebrios

Mantener altas las infracciones viales por operar el teléfono celular, exceso de velocidad, y además volver a cobrar a los conductores en estado de ebriedad, son algunos de los planteamientos que harán los regidores en el análisis del tabulador de las multas.La revisión se realizará en los siguientes 10 días, y posteriormente se subirá a una sesión extraordinaria de Cabildo para aprobar nuevas reformas al Reglamento de Tránsito, indicaron ediles del PAN, independientes y del PANAL.El independiente coordinador de la comisión de Seguridad Pública, Pablo Arana Pérez, dijo que las infracciones tienen que ser fuertes, porque de lo contrario el comportamiento vial no mejorará.El regidor declaró que las multas que deben tener altos costos son pasarse en rojo, exceso de velocidad, hablar por teléfono y choque.“Son faltas que le hacen daño a la sociedad y nos hacen daño a todos, porque no tenemos una cultura de vialidad y eso tiene que ver mucho con muchas cosas”, expuso.Agregó que una vez que todos los ediles revisen el tabulador de Tránsito, la sesión extraordinaria para reformar el Reglamento se podría realizar la semana que entra.Mientras que José Alfredo González Quintana, del Partido Nueva Alianza (PANAL), dijo que pugnará porque regresan las sanciones a los conductores ebrios, ya que actualmente sólo son detenidos de 24 a 48 horas.Aseveró que también propondrá que los costos de las multas queden como estaban antes del 9 de septiembre, y únicamente se eleve la de maniobrar el teléfono celular al momento de conducir.“En especial vamos a hacer la solicitud que a quien sean sorprendido en estado de ebriedad, no sólo se les aplique la sanción administrativa de 36 horas de arresto, que paguen una multa, porque también deben pagar una multa”, mencionó.Agregó que hará ese planteamiento porque para poder generar conciencia “lamentablemente nos tienen que pegar en el bolsillo”.A su vez, el regidor del Partido Acción Nacional, Hiram Apolo Contreras Herrera, dijo que las faltas viales como exceso de velocidad, pasarse luz roja y operar el celular sí deben seguir altas.Sin embargo, declaró que la Dirección de Tránsito también debe equiparse con radares para que puedan aplicar la sanción por exceso de velocidad.“Porque no puede ser a criterio del agente que te estén casando, y estén escondidos y digan que te vieron pasar muy recio y es motivo de infracción”, manifestó.Dijo que si las multas continuarán altas deben aplicarse criterios de constitucionalidad y proporcionalidad.“Una vez que se tenga el tabulador y se someta a la totalidad de los integrantes del Cabildo de Ciudad Juárez para que este órgano como máxima autoridad realice las reformas”, expuso.Esto luego de que el alcalde, Armando Cabada, dio a conocer que los incrementos a las infracciones viales darán marcha atrás, y se volverá a reformar el Reglamento para que los montos queden como estaban hasta antes del 9 de septiembre.Para ello, los ediles deben analizar las nuevas tarifas que se aprobarán en sesión extraordinaria. (Araly Castañón / El Diario)

