Policía asesinado tenía antecedentes penales

El policía estatal preventivo que fue ejecutado esta tarde afuera de su vivienda en la colonia Adolfo López Mateos, se encontraba suspendido y contaba con antecedentes penales por el delito de cohecho.José Ochoa Arellano fue arrestado a mediados de agosto junto con José Francisco Ángeles Martínez e Iván Cobos Gil, debido a que fueron acusados de presuntamente extorsionar con 5 mil pesos a la propietaria de un vehículo de procedencia extranjera, para no quitarle el vehículo.Un Tribunal de Control ordenó la suspensión de Ochoa Arellano y sus dos compañeros, el pasado 18 de agosto, debido a que encontró elementos para presumir que fueron responsables del delito de cohecho cometido en perjuicio de la víctima a quien arrestaron el 29 de diciembre de 2016, en la avenida Santiago Blancas y la calle Día del Maestro.De acuerdo con el archivo periodístico, Karina Ramírez Rayo y su hermano Ulises, viajaban en una camioneta Xterra 2000, que no contaba con placas y los agentes le pidieron dinero a cambio de no detenerlos por el delito de contrabando.La queja de la afectada indica que le exigieron el dinero, pero solamente entregó 3 mil pesos y luego interpuso la denuncia en contra de los agentes.Esta tarde, Ochoa Arellano fue ejecutado a balazos por uno de varios hombres que llegaron hasta su casa, en las calles Chihuahua y General Treviño, para preguntarle si vendía un vehículo Nissan Altima guinda y al salir le dispararon en 10 ocasiones.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.