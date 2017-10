Llevan a hermanos a otro juicio oral por lapidación de dos menores

Dos hermanos acusados de haber matado a pedradas a dos menores de edad en agosto del 2013, por segunda ocasión están sometidos a un juicio oral.El anterior Enjuiciamiento se anuló porque la Procuraduría General de la República (PGR) incumplió con realizar de forma completa el Protocolo de Estambul a los sospechosos.Los procesados Omar y Alejandro Agustín Álvarez Rodríguez afirmaron haber sido torturados y denunciaron que fueron objeto de una serie de violaciones tras su arresto.A los Álvarez se les acusa de que entre los días 8 y 9 de agosto del 2013 asesinaron a Juan Francisco Muñoz González y a Lorenzo Javier Márquez Torres. Ellos fueron encontrados sin vida los días 9 y 10 de agosto del mismo año, respectivamente, en un cerro de la colonia Rancho Anapra a donde al parecer fueron llevados mientras le exigían a una persona el pago de un rescate para liberarlos.Ayer comparecieron ante el Tribunal un médico y un psicólogo adscritos al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) quienes aplicaron el Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes, mejor conocido como Protocolo de Estambul –una herramienta para investigar casos de posible tortura, utilizada a nivel internacional–,Estos peritos determinaron que Alejandro Agustín no fue torturado y que Omar sí fue sometido a tratos crueles e inhumanos pero en un grado “moderado”.En entrevista con El Diario, el abogado defensor, Gregorio Martínez Rivera, denunció que los peritos del Tribunal no tienen experiencia y aseguró que su dictamen dista mucho del estudio en medicina que hizo la médico de la PGR, Nury Fadad Ríos Galeana, quien determinó que Omar presentaba una hernia umbilical a raíz de la presunta golpiza que recibió y ordenó que se realizaran unos estudios y también unas radiografías de la nariz del acusado pues al parecer tenía un daño interno.El informe médico de la perito de PGR le faltó el estudio en materia de psicología para poder considerar que se trataba del Protocolo de Estambul. La PGR nunca asignó al perito en psicología por falta de personal, lo que provocó que en agosto del 2015 se anulara el juicio oral instruido a los hermanos Álvarez.Ayer el defensor dijo que en los informes médicos elaborados en la Fiscalía estatal se documentó que Alejandro presentaba enrojecimiento en el tórax, la región dorsal, escoriaciones en ambas rodillas y en la región posterior de un tobillo pero se omitió registrar que tenía golpes en el rostro y las lesiones se atribuyeron a que se había caído en el cerro donde al parecer sucedieron los homicidios.En el caso de Omar, el abogado aseguró que al ser arrestado le causaron una lesión en la nariz y la hernia pues él fue el más golpeado debido a que no quería autoincriminarse.Sin embargo, ayer el perito en medicina del Tribunal no concluyó eso.En la audiencia al final de la intervención del médico ante el órgano colegiado, el defensor le preguntó si creía que el fiscal estaba mintiendo. El cuestionamiento fue desechado por los jueces, al considerar que se trataba de una pregunta impertinente y el litigante expresó “la retiro. Porque sé la verdad”. Lo que provocó que el presidente del Tribunal, Luis Alfredo Calderón Córdova, le llamara la atención.Fuera de audiencia el fiscal le exigió al defensor respeto.Hoy tanto el agente del MP como el defensor presentaran sus alegatos de clausura y el Tribunal emitirá un veredicto.Ocurrió en agosto del 2013 y los cadáveres fueron encontrados en un cerro de Rancho Anapra

