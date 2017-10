Critican gestión de Cabada en medio oficial del Estado

Con un cartón editorializado, el periódico del Gobierno del Estado “Cambio 16”, en su edición número 44, criticó la gestión del presidente municipal Armando Cabada Alvídrez.Sin ninguna anotación que señale que el trabajo es responsabilidad de su autor al igual que su opinión, el medio informativo editado con recursos públicos, difunde un dibujo del edil independiente en el que se cuestionan las promesas de campaña del alcalde juarense.En el cartón se lee:–¿Pues qué no dijiste que ‘los retenes nos humillan y nos agravian’? ¿Y luego?— dice un auto aplastado por una trampa.–Mmm… otro iluso que se cree las promesas de campaña… ¡Ja!—, se adjudica al pensamiento de Cabada caricaturizado en el número 44 del semanario que comenzó a distribuirse este 16 de octubre.El Diario solicitó una postura al alcalde, quien no respondió a la petición. También se buscó al área de Comunicación Social del Municipio, desde donde se informó que por el momento no habría comentarios.Sobre esto, director de “Cambio 16” y coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Antonio Pinedo Cornejo, dijo que no hay línea editorial contra Cabada y en el trabajo difundido esta semana, se respetó la opinión del cartonista, en este caso Lazos.¿Pero, es un medio oficial cubierto con recursos públicos, esa es la línea?, se le cuestionó.“No hay línea, en todo caso, entra el criterio del autor tanto en lo editorial como en la caricatura, efectivamente es un medio de gobierno, pero en esta sección, la imagen, se respeta la opinión de los colaboradores”, respondió.Aseguró que no se trata de críticas del Estado al presidente municipal de Juárez, ni se busca ensombrecer la relación que existe entre ambas esferas de gobierno.Sin embargo, agregó que en la siguiente edición de “Cambio 16” se incluirá una aclaración sobre el cartón difundido y “se pondrá cuidado” en las subsecuentes publicaciones.Pinedo Cornejo señaló que espera que la publicación no genere un conflicto con el alcalde juarense.“Esperamos que no, como periodistas que somos tanto nosotros como el alcalde de Ciudad Juárez, comprenda que los espacios de opinión, tienen respeto por parte de los editores. El en su canal sabe que en esos espacios hay un margen de crítica”, agregó.Sobre el tema, Salvador de León Vázquez, catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, dijo que como medio público, “Cambio 16” se ve obligado a criticar el entorno social, político, cultural, como hacen otras entidades del mismo carácter.“Lo que no se vale es utilizar estos recursos de que son órganos oficiales, que son hechos con recursos públicos, utilizarlos como instrumentos en contra de otras fuerzas políticas, de otros proyectos”, aseveró el también presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación.Dijo que el cartón alusivo a Cabada cae más en el desprestigio de un político de signo diferente al del gobierno estatal.El catedrático dijo que en México es común que los medios públicos terminen por ser órganos que sirven de promoción gubernamental, con lo que faltan a su finalidad de servir a la población.