Liberan a madre que abandonó a niña muerta en clínica

Brenda Nayeli B.C., la menor de 16 años que presuntamente llevó a su hija ya muerta a una clínica y fue acusada del delito de homicidio agravado y calificado, quedó en libertad ayer.El juez especializado en Justicia para Adolescentes Infractores, Eustacio Gutiérrez Corona, dictó auto de no vinculación a proceso al considerar que no había datos de prueba para sujetarla al proceso y debido a que el Ministerio Público (MP) no la acusó de homicidio en comisión por omisión, ni de violencia familiar y tampoco de omisión de cuidados.Además Brenda Nayeli rindió declaración ante el juez para afirmar que la persona que golpeó a su hija Kimberly Dariana Ballín Castillo, de un año y tres meses de edad, era su pareja sentimental y su versión no está controvertida con dato alguno, informaron los intervinientes de la causa penal, que es de índole privado debido a la minoría de edad de la acusada.El único dato de prueba que presentó el MP adscrito a la Fiscalía estatal en contra de Brenda es que la niña tenía una mordida en su cuerpo la cual tenía similitud con la arcada dental de ella. Pero el perito que emitió ese informe también documentó que esa lesión era antigua, cuando menos siete días previos a la golpiza que le causó el deceso a la pequeña.Por lo que el Tribunal estimó que esa mordida no le causó la muerte a Kimberly y por tanto no había pruebas para vincularla a un proceso penal.El viernes pasado, en la primera audiencia judicial instruida en contra de Brenda, ella dio su versión ante el juez y refirió que era su pareja sentimental quien constantemente agredía a su hija y afirmó que también ella era golpeada.Además los intervinientes notaron que la menor estaba sometida por su pareja sentimental. Los entrevistados indicaron que la declaración de Brenda parece sincera y espontánea, pues advirtieron que no tiene capacidad para maquinar una defensa.El miércoles de la semana pasada Brenda y su pareja sentimental acudieron al Centro de Salud ubicado en la calle Circuito Fundadores y la calle Senderos de Delicias del fraccionamiento Senderos del Sol para solicitar asistencia médica para Kimberly.Pero la niña ya no presentaba signos vitales y el personal de la institución le observó huellas de golpes y maltrato, por lo que dieron aviso a las autoridades.Cuando a Brenda Nayeli le dijeron que su hija estaba muerta, salió corriendo del Centro de Salud junto con su cónyuge Jesús Martínez Martínez, de 37 años.