Operación de puente en desuso cuesta 3 mdp al año

El puente internacional Guadalupe-Tornillo genera ingresos por peaje de alrededor de 500 mil pesos mensuales, de los que la mitad se utilizan en gastos de operación, sin incluir el mantenimiento, dio a conocer el director del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, Gustavo Elizondo Aguilar.Ese egreso no incluye mantenimiento en proyectos como lo fue la construcción de los taludes del puente que están por terminarse y que costaron alrededor de 10 millones de pesos, dijo.Explicó que al dejar de operar la Aduana estadounidense la línea comercial, también obliga a la mexicana a suspender debido a que no hay quién reciba los camiones para su revisión.Elizondo Aguilar estimó que los ingresos al Fideicomiso serán ahora más reducidos.Explicó que el aforo de camiones por ese cruce era poco debido a la falta de conexiones y a que el parque industrial más cercano se encuentra en la zona de Zaragoza y ahí ya existe un cruce internacional que utilizan.Lo mismo ocurre con el resto de los parques industriales ubicados en la mancha urbana de Ciudad Juárez que tienen más cercanos otros cruces internacionales, en tanto los polos industriales planeados en San Jerónimo y la zona sur de la ciudad, que serían usuarios por la cercanía, están lejos de ponerse en marcha.Elizondo Aguilar señaló que por esa situación, el cruce internacional seguirá operado pero sólo con las líneas turísticas, incluyendo para peatones.El lunes, el portavoz de CBP en El Paso, Roger Maier, explicó en un comunicado que “CBP ha suspendido el procesamiento comercial en el cruce de Tornillo”.Aclaró que no es un cierre permanente y que el acceso se puede reabrir cuando se presente la demanda de este tipo de servicio por parte de la comunidad comercial.El cruce internacional de Tornillo del Condado de El Paso, con un costo de 133 millones de dólares, se construyó con el fin de aliviar el tráfico comercial en los otros cruces fronterizos comerciales en El Paso, sin embargo desde su apertura a principios de 2016, sólo cinco entradas comerciales formales fueron registradas, valoradas en 2 mil 500 dólares.

