‘Congela’ Cabada alza en multas viales

Ante la inconformidad y reclamos de los juarenses, el Municipio ‘congeló’ ayer el aumento en las multas viales recién aprobado y aplicado desde el pasado 10 de septiembre.“Somos un Ayuntamiento que escucha, que tiene esa sensibilidad y que en consecuencia podemos actuar de manera rápida, y es la decisión que hemos tomado el día de hoy (ayer), daremos marcha atrás a lo dispuesto en este reglamento, particularmente en el tabulador de las infracciones”, dijo el alcalde Armando Cabada.Agregó que la determinación se tomó en base al reclamo de los juarenses por las nuevas tarifas de las multas, que se percibió en los últimos días a través de los medios de comunicación y en distintas redes sociales.Expuso que el Reglamento de Vialidad y Tránsito será reformado por el Cabildo para regresar al tabulador anterior, aunque en el caso de manejar con celular, solicitará a los regidores que se considere aplicar una sanción ejemplar.Aseguró que una de las principales causas de choque en la ciudad es precisamente operar el teléfono móvil al momento de conducir, por ello pedirá que quede como causa grave.Afirmó que mientras entran en vigor las tarifas anteriores, los tránsitos no multarán a los conductores, sólo los amonestarán, a excepción de las multas graves como pasarse luz roja, omitir alto, exceso de velocidad, y uso de celular.“No se habrá de infraccionar hasta en tanto no tengamos el nuevo tabulador que los regidores habrán de proponer”, expuso.Aseguró que estas decisiones se tomaron para no afectar los bolsillos de los juarenses.El alcalde hizo estas declaraciones ayer en una breve rueda de prensa, en la que no permitió preguntas.El pasado lunes afirmó que los incrementos a las multas de vialidad no eran tan lastimosos para los guiadores, a excepción de casos como maniobrar el celular, que con las reformas está de mil 509.8 a 2 mil 264.7 pesos.Incluso ese día expuso que con los descuentos que se aplican a todas las multas, si se pagan antes de 15 días, los precios son similares a las de antes, “hay un aumento realmente muy leve”.El incremento de las infracciones se aprobó por unanimidad en sesión extraordinaria de Cabildo el 28 de agosto, se publicó el 9 de septiembre en el Periódico Oficial del Estado y al día siguiente entró en vigor.Sin embargo, en esa junta del Ayuntamiento al momento de leer el dictamen, el regidor panista coordinador de la comisión de Gobernación, Eduardo Fernández Sígala, omitió mencionar el asunto de los incrementos.El punto de acuerdo se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad, sin embargo los ediles de oposición han asegurado en días anteriores que desconocían el tema del encarecimiento de las infracciones.Fernández Sígala dijo ayer que los aumentos a las tarifas fueron una propuesta de la Dirección de Tránsito, y aunque algunas se bajaron en la mayoría estuvieron de acuerdo los regidores de las comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública que elaboraron el dictamen.José Alfredo González Quintana, regidor del Partido Nueva Alianza, mencionó que es correcto que se dé marcha atrás porque los aumentos no se analizaron ni se consensaron por todo el Cabildo.“Hay que reconocer cuando se equivoca uno, no pasa nada en ese sentido”, aseveró.Algunas de las infracciones que aumentaron más del doble son no respetar luz roja y exceso de velocidad, que quedaron de la siguiente manera: de mil 509 a 2 mil 264.7 pesos. En el caso de traer licencia vencida o falta del documento las sanciones se elevaron hasta 2 mil 793.13 pesos.Los costos de las multas se publicaron el fin de semana por este medio, luego de recibir quejas de la ciudadanía sobre los nuevos montos.La sesión extraordinaria para modificar nuevamente las multas de Vialidad y dejarlas como estaban antes del 9 de septiembre se realizará el próximo lunes a las 6 de la tarde, dio a conocer el regidor Eduardo Fernández Sígala.Aseguró que las comisiones de Seguridad Pública y la de Gobernación están reunidas de manera permanente y solicitarán la reunión para este lunes 23 de octubre.En tanto se realizan estas modificaciones, regidores de oposición buscarán que se desechen totalmente los incrementos de las multas que están en vigor.Ayer en sesión previa de Cabildo la fracción del PRI, el edil del Partido Nueva Alianza (Panal) José Alfredo González Quintana y el panista Hiram Apolo Contreras Herrera, plantearon que mañana en la ordinaria presentarán por separado puntos de acuerdo para revocar por completo los aumentos de las infracciones.“Solicitamos que todo se diera marcha atrás hasta que se solicite un estudio previo”, expuso la regidora del PRI Laura Tapia Martínez.Sostuvo que en la sesión extraordinaria del 28 de agosto, en la que se aprobaron por unanimidad reformas al Reglamento de Tránsito, Fernández Sígala no leyó completo el dictamen en lo referente a los incrementos y tampoco envió al resto de los ediles la información de ese asunto.Aseguró que Fernández aceptó ayer en la sesión ordinaria de Cabildo que no remitió el dictamen final que la comisión de Gobernación presentó en esa reunión extraordinaria, y en el que entre otros asuntos venían los aumentos.“Si había un regidor de oposición se debió tener congruencia con lo que se ha mencionado en todas las sesiones, que se tiene que tener confianza al trabajo de comisiones, pero ahí está el detalle, porque no les tenemos confianza; no presentan la información y hacen acuerdos en lo oscurito”, declaró Tapia.El edil de Panal afirmó que igualmente el jueves presentará un punto de acuerdo para que queden sin efecto todos los aumentos a las multas de vialidad.“En base a que no se hizo un análisis profundo y adecuado”, mencionó González Quintana.A su vez, el panista Contreras Herrera reiteró que también presentará un punto de acuerdo para revocar las multas actuales “porque tiene que ser todo vía jurídica”.Expuso que el tabulador actual se tiene que derogar y presentar uno nuevo, con base en estudios y respetando la ley.Ayer fue un día extraño para los agentes viales. Poco después de las 7 de la mañana les llegó una instrucción poco usual: no multar.“Estamos esperando instrucciones, por lo pronto solo estamos amonestando a los conductores, vamos a esperar qué nos dicen”, dijo un motociclista de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM).Para las 10 de la mañana los oficiales tenían más o menos clara la situación.El Gobierno municipal dio marcha atrás a los aumentos en las infracciones de vialidad y el anuncio fue realizado en conferencia de prensa por el alcalde Cabada.“La instrucción es que no vamos a multar por las infracciones menores que subieron, solo en el caso de las multas graves”, explicaron los agentes viales entrevistados en las calles y que estuvieron al pendiente del mensaje que dio el alcalde.Aunque ayer se buscó a la encargada de la oficina de la DGTM, Verónica Jaramillo Argüelles, no estuvo disponible para una entrevista.Los oficiales expusieron que continúan utilizando el mismo block de infracciones asignado. Sin embargo, no se multará en el caso de los motivos que sufrieron el elevado aumento.“En el caso de la licencia no vigente o sin licencia no se aplicará la multa, solo se amonestará, pero en el caso de menores ebrios o las personas involucradas en accidentes sí se impondrá la multa vigente”, precisaron.Los agentes viales plantearon que es la primera vez que ocurre una situación de este tipo, aunque recordaron que en la pasada administración hubo errores en el documento oficial que se publicó en el Periódico Oficial del Estado. (Araly Castañón, Luz de Carmen Sosa / El Diario)