Muestran apoyo alumnos a maestros del Cecytech

Ante la importancia que para ellos tiene que se haya instalado una preparatoria pública en su colonia, estudiantes del Cecytech 9, en Lomas de Poleo, se unieron a la protesta realizada por sus maestros en defensa de sus derechos de seguridad social.“El Cecytech significa mucho para nosotros, es la única preparatoria desde la Altavista hasta acá (Lomas de Poleo). Queremos que los maestros cuenten con todos los derechos que les corresponden”, declaró Hernán Ramírez Domínguez, estudiante de 17 años.Los alumnos se manifestaron ayer, durante un paro de labores realizado por los docentes y personal administrativo de la institución, quienes fueron incorporados al IMSS, perdiendo antigüedad y ahorros.“Sabemos que algunos tienen más de 10 años trabajando, pero se les harían de agua. Decidimos que seríamos solidarios y que los acompañaríamos hasta el final”, dijo el adolescente.Por su parte, la maestra Marina Torres, docente del área de comunicación, dijo que la intención nunca fue involucrar a los estudiantes, pero ellos les expresaron su solidaridad de manera espontánea.“Este plantel tiene 7 años activo, pero hay maestros que tienen más años trabajando para el subsistema. Estamos a la indefensión, no sabemos qué va a suceder”, dijo.Desde hace meses que los maestros han realizado paros laborales en todo el estado. En esta frontera la acción ya se realizó en dos ocasiones.La primera vez denunciaron que no contaban con servicio médico desde hace 20 años que inició labores el subsistema.Entonces se hablaba de varias opciones, la más viable para ellos era ser integrados a Pensiones Civiles, donde había espacio y todas las facilidades para ser adheridos, sin embargo, resultaba más caro para la Dirección General de los Cecytech.Esta semana, en conferencia de prensa, las autoridades educativas indicaron que los trabajadores serían incorporados al IMSS. Con ello, perdieron antigüedad y otros beneficios.Torres dijo que 14 maestros y 10 administrativos del Cecytech 9 redactaron y mandaron una carta a la Dirección General, preguntando por las aportaciones que les han estado retirando de su sueldo para un fondo de ahorro y vivienda.Lo anterior, ya que tras la incorporación al IMSS, ellos ven más factible mejor utilizar su ahorro para retirarse.“Lo que pensamos es que están jugando con nosotros porque si decidieron cambiarnos al IMSS, y vamos a empezar de cero, ellos ya tienen esa respuesta de antemano y se niegan a dárnosla de manera oficial. Todo lo que sabemos es por ‘radiopasillo’. Estamos hablando de nuestro fondo de retiro”, dijo.Tras la jornada de paro de labores, Torres informó que habían recibido un comunicado desde la dirección en Chihuahua, pero como ya estaban fuera de horario laboral, se los mostrarían hasta después.Dijo que en caso de que no se les resuelva nada, seguirán implementando acciones de protesta.Apenas el sábado pasado, una plantilla de maestros estuvo protestando en la avenida Tecnológico, con volanteo informativo entre los guiadores. Entonces se dijo que este fin de semana realizarían una marcha a nivel estatal.

