Denuncian tortura tres presuntos secuestradores

Los tres presuntos secuestradores acusados de haber plagiado a una mujer de 57 años de edad, denunciaron ante un Tribunal de Control que fueron torturados por agentes ministeriales y uno de ellos expresó “yo me declaro culpable para ayudar a ellos dos”.La detención de Arnulfo Sandoval Chávez, Franklin Gálvez Morales y Juan José Rocha Almanza fue considerada legal por un juez de Control, quien les impuso dos años de prisión preventiva para asegurar su presencia a juicio.Ayer los tres sospechosos fueron trasladados a la Cuarta Sala de la “Ciudad Judicial” y una agente del Ministerio Público (MP) adscrita a la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía estatal le solicitó al juez Adalberto Contreras Payán que declarara legal el arresto y la retención.La fiscal explicó que el jueves pasado se recibió el aviso de que una mujer –cuya identidad quedó bajo reserva judicial y públicamente se le identifica con las iniciales M.J.C.V.– había sido secuestrada por los ocupantes de un vehículo Chevrolet Cavalier de color rojo con placas EKW-1041. Por lo que a las 20:30 horas de ese día inició el protocolo de negociación y contención de crisis, el primero con la participación de un familiar de la víctima.Este pariente recibió varias llamadas por parte de los secuestradores, en las que le pedían 30 mil dólares por la liberación de la víctima.Después de múltiples llamadas, el sábado pasado los familiares de la víctima y los secuestradores acordaron que se iban a entregar 25 mil 350 pesos, mil dólares, un televisor, un automóvil Kia modelo 2006 de color negro y diversa joyería.Además se acordó que todo sería entregado en el estacionamiento de un supermercado ubicado en las avenidas Las Torres y Libramiento.El sábado a las 10:54 horas se montó el operativo para la entrega del rescate y unos minutos más tarde los agentes de la Policía Estatal Única (PEU) División Investigación, ya colocados en diversos puntos del estacionamiento, vieron llegar el auto Cavalier rojo que se había usado para “levantar” a la víctima y esperaron a que el negociador dejara el auto Kia en cuyo interior estaba lo demandado por los plagiarios.En el mismo aparcadero, los agentes le marcaron el alto a la persona que había abordado el Kia, quien resultó ser Arnulfo Sandoval Chávez. Él opuso resistencia al arresto, detuvo el automóvil hasta que los ministeriales lo chocaron y al bajar atacó a los elementos por lo que fue contenido y asegurado, aseguró la fiscal.Casi al mismo tiempo fue arrestado Franklin Gálvez Morales, al guiar el Cavalier. Él refirió que no quería problemas y dijo saber dónde estaba la casa de cautiverio. Proporcionó el domicilio de Mirador del Norte número 1743 de la colonia Parajes del Mirador.A ese lugar se dirigieron los estatales, dado que la víctima seguía privada de su libertad.Al llegar los ministeriales vieron en el exterior a un masculino que portaba un arma de fuego y le ordenaron que se identificara pero él corrió al interior y fue seguido por los policías y arrestado. En una habitación de la casa, los agentes encontraron a la víctima sentada en un sillón blanco con una venda azul en los ojos.El detenido en la casa es Juan José Rocha, quien ayer después de que le formularon cargos por el delito de secuestro agravado reconoció ser culpable y trató de exculpar de responsabilidad a los otros dos detenidos pero su abogado defensor no le permitió seguir hablando.El abogado le pidió a los arrestados que únicamente le dijeran al juez el maltrato que sufrieron al momento de la aprehensión. Arnulfo aseguró “me hicieron decir todo eso a fuerza, a golpes en la cara, en los laterales del abdomen, en las patas. Me pegaron con las manos, con la patas y las pistolas”.En su turno Franklin señaló que le quebraron tres dedos de la mano derecha los cuales mostró al juez y se observó que si los podía mover. También indicó que le pusieron una bolsa en la cabeza, lo descalabraron y le pegaron en los brazos.Juan José afirmó que desde que fue detenido le estuvieron poniendo una bolsa en la cabeza, dijo haber alucinado y señaló que en ese momento sentía mucho dolor en la cabeza.

