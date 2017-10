Tornillo en desuso... y los demás rebasados

Mientras el puente Guadalupe-Tornillo está prácticamente en desuso y las operaciones a la exportación fueron suspendidas, los cruces internacionales ubicados en la mancha urbana de Ciudad Juárez están rebasados y constantemente enfrentan contingencias por la falta de personal y fallas en sistemas operativos en ambos lados de la frontera.Especialistas en comercio exterior señalaron que para el intercambio comercial con Estados Unidos el uso de Tornillo resulta inviable, por lo que la inversión millonaria destinada está desperdiciada.César Pérez Ponzio, presidente del Colegio de Especialistas en Comercio Exterior Logística, señaló que la industria desdeñó el puente incluso por cuestiones de seguridad.“No hay un camino que sea viable. Se considera que es inseguro para llegar, pero además no hay bodegas en esa zona del lado americano. No se ve el beneficio”, comentó.De acuerdo con agentes aduanales antes de suspender las exportaciones, cuando mucho se llegaba a realizar un embarque diario.Lo anterior se contrapone a los volúmenes que manejan los demás puentes. Información de la Asociación de Agentes Aduanales (AAA) con base en datos de la Aduana de Ciudad Juárez indica que por el puente Zaragoza-Ysleta pasan 1,900 exportaciones diarias, que representa el 65 por ciento del total.En Córdova-Américas se procesan 900 exportaciones al día, además de la revisión de mil 200 vacíos. Por San Jerónimo se atienden diariamente 200 exportaciones.Además, en meses recientes transportistas y maquiladoras han enfrentado contingencias por la falta de personal y fallas en sistemas, generando tiempos de espera de hasta seis horas.José Castañón Sandoval, desarrollador de negocios de grupo Palco, mencionó que la industria de Ciudad Juárez no ha tenido la aceptación esperada en utilizar Tornillo, por costos y logística.El asesor en temas de normatividad aduanera dijo que debe trabajar en un esquema que haga viable la operación comercial de Tornillo.Castañón Sandoval comentó que la inversión destinada a tal puente pudo haberse destinado a desarrollar la infraestructura estratégica de la localidad.Destacó que con los sistemas de modernización que se instalan actualmente es probable que Guadalupe-Tornillo quede todavía más rezagado.Luis Ernesto Rodríguez Gil, primer vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) refirió que la suspensión de los envíos hacia Estados Unidos era algo que se veía venir, pues por su lejanía y el entronque faltante no es óptimo para la actividad comercial con Estados Unidos.

