Descarta Fiscalía participación en decomiso de ‘chuecos’

La participación de agentes investigadores en operativos contra autos “chuecos” fue descartada ayer por el fiscal en la Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López, quien dijo que no ha recibido una solicitud oficial para prestar apoyo a la Recaudación de Rentas.Sin precisar una fecha, esta oficina prepara un operativo para decomisar unidades irregulares que circulan en la calles de esta frontera, según dio a conocer el recaudador de Rentas, Sergio Nevárez Rodríguez.Se trata de una brigada de 22 ministros ejecutores de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado que actualmente se capacita en materia fiscal y que será enviada a Ciudad Juárez a decomisar los vehículos que han sido internados ilegalmente al país, por lo que habrá una coordinación con las corporaciones estatales.Ayer el fiscal Nava López dijo que no ha recibido una petición formal realizada a la Fiscalía General del Estado (FGE) para prestar algún apoyo.“Estaremos al pendiente en lo que se pueda apoyar. La solicitud deberá hacerse a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) que es la autoridad preventiva; por cuanto a la Policía de investigación no se cuenta con una estrategia para el decomiso de este tipo de vehículos”, dijo el fiscal.La FGE en la Zona Norte se encuentra preparando los operativos preventivos que anualmente realiza a partir del mes de noviembre cuando se inicia la mayor derrama económica del año y se implementan los operativos preventivos como “Aguinaldo Seguro”, “Vacaciones Seguras” y otros.Los elementos de la Agencia Estatal Investigadora (AEI) han realizado el aseguramiento de casi un centenar de vehículos irregulares, los cuales estaban involucrados en la comisión de actos delictivos, agregó.“Se han estado decomisando vehículos que han sido empleados en la comisión del delito o en los que se han encontrado elementos del delito en el interior de los mismos. La mayor parte de los automóviles en los que se cometen delitos carecen de placas, tienen placas sobrepuestas o han sido internados de manera ilegal al país”, explicó.Esos son los vehículos asegurados y han sido puestos a disposición de la Procuraduría General de la República por el delito de contrabando, dijo Nava López“Son aproximadamente 90 unidades las que se han asegurado, pero no hay una estrategia como tal, sin embargo, estaremos al pendiente de la instrucción que se pueda dar”, refirió.De acuerdo con datos difundidos por los mismos comerciantes de autos usados, en Ciudad Juárez circulan más de 10 mil vehículos amparados con un engomado que se empezó a expedir en enero pasado a 350 pesos.El recaudador de Rentas indicó que los operativos se darán debido a que Chihuahua (en la pasada Administración estatal) ratificó con el Gobierno federal el Anexo 8 del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, en materia de Comercio Exterior.Ese acuerdo lo obliga a decomisar unidades internadas ilegalmente al país, de lo contrario pierde participaciones o recursos federales, añadió.El funcionario señaló que no hay fecha para el inicio de las acciones, pero se espera que sea a partir del mes de noviembre.

