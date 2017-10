Inicia proceso para sancionar a empresa

La Dirección de Regulación Comercial inició el proceso jurídico para sancionar a la empresa que el pasado lunes cobró estacionamiento en el centro comercial Las Misiones, el cual empezó con la clausura de las casetas de boletaje y las plumas metálicas, dio a conocer la titular de la dependencia, Flor Karina Cuevas Vázquez.Además se puede aplicar una multa económica que puede ser de 20 hasta 10 mil UMAS, que son de mil 509.8 pesos hasta 754 mil 900 pesos, declaró la funcionaria.“Con esto se inició un procedimiento en el que actualmente nos encontramos en esta etapa de pruebas y alegatos, en donde son cinco días, en estos cinco días la empresa se puede acercar para ofrecer todas sus probanzas que considere pertinentes”, mencionó.Dijo que en este periodo también es posible que la empresa Fibra Shop, que tiene la concesión del estacionamiento de Las Misiones, pueda interponer un amparo contra la Ley estatal de Desarrollo Urbano Sustentable, que prohíbe cobrar en los estacionamientos.Agregó que si la empresa realiza ese procedimiento se cancelará la aplicación de la multa económica.Cuevas afirmó que el mismo proceso de sanción se encuentra en curso en el mismo caso de la Central de Autobuses.Las Misiones al igual que los centros comerciales Sendero Las Torres y Galerías, logró obtener el amparo definitivo de un juez federal contra el Reglamento municipal para la Operación de los Estacionamientos Públicos y Privados.Sin embargo, aunque lo ganaron, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado les sigue impidiendo cobrar por el uso de estos espacios.La Central de Autobuses, que logró también ampararse, intentó reponer la semana pasada el cobro por el acceso al estacionamiento con la instalación de plumas, pero más tarde fueron clausuradas por el Municipio.El flujo de clientes continuó ayer de manera normal en Las Misiones, entre opiniones encontradas, unas a favor y otras en contra por el cobro por el uso del estacionamiento.“Está muy mal que hayan querido cobrar otra vez, viene uno a consumir y todavía le quieren cobrar a uno por estacionarse”, expresó ayer un guiador que salía de la plaza, alrededor de las 10 de la mañana, para incorporarse al Paseo de la Victoria.Otros clientes del centro comercial entrevistados por El Diario aseguraron que ven bien que se aplique una tarifa para estacionarse porque así se da más seguridad a sus vehículos.“Yo sí estoy de acuerdo porque tal vez así se llene menos de gente mala, los ladrones que sólo van a ver qué se encuentran descuidado, gente que va y maltrata las instalaciones, gente que no vaya a conglomerarse a los baños para acosar a las mujeres”, dijo Rocío, cliente del lugar.“Yo digo que está bien; si le pasaba algo a tu carro en algunos lugares no se hacían responsables por daño”, manifestó Lizeth, otra usuaria del mall.El lunes en la mañana, los mismos usuarios sorprendidos y molestos, frenaron la reactivación del cobro de estacionamiento del negocio.El establecimiento trató de imponer una tarifa de 20 pesos por permanecer estacionado las tres primeras horas, más 10 pesos la hora adicional o fracción, aclarando que “la empresa no se hace responsable por robo o daño parcial del vehículo”.Igual que otros centros comerciales como Sendero Las Torres y Galerías, Las Misiones logró obtener el amparo definitivo de un juez federal para saltarse el Reglamento para la Operación de los Estacionamientos Públicos y Privados, aunque sin una licencia de funcionamiento expedida por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

