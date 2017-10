Denuncian desabasto de medicamentos contra el VIH

Portadores del VIH que reciben ciertos antirretrovirales interrumpieron su terapia luego de que no pudieron ayer surtir sus recetas en las farmacias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Juárez por un aparente desabasto.Derechohabientes afectados aseguraron que no encontraron Darunavir de 600 miligramos ni Raltegravir de 400 en ninguno de los hospitales del IMSS.“Acabo de ir a consulta y resulta que no está este medicamento en todo Chihuahua”, afirmó uno de ellos. “Es un medicamento que por ningún motivo se puede suspender porque en las personas con VIH se puede generar resistencia”.Los afiliados contaron que personal del Seguro Social explicó que el fármaco podría hallarse en existencia este viernes, lo que, de ser así, los dejaría sin el tratamiento completo durante al menos cuatro días.El Diario pidió al IMSS conocer la razón del presunto desabasto, pero, hasta el cierre de esta edición no había ninguna postura oficial.“En el tratamiento para el VIH deben tomarse todos los medicamentos juntos; no uno sí y otro no. Si falta uno hay que suspender el tratamiento completo”, afirmó el quejoso.Juan Carlos Medel Cabrera, representante legal de la organización Sistema Nacional de Promoción y Capacitación en Salud Sexual A. C. (SISEX), señaló que la falta de antirretrovirales sucede con frecuencia a principios y a finales de cada año en el IMSS.De acuerdo con el activista, los pacientes a los que se les prescriben Darunavir y Raltegravir deben esperar hasta que llegue a las farmacias, pues estos fármacos no son comercializados en todas ellas como cualquier otro.Medel Cabrera dijo que, en estas circunstancias, algunos afiliados prefieren no hacer pública la queja y optan por quedarse sin el tratamiento o tratar de conseguirlo con amigos o mediante la intervención de organizaciones de la sociedad civil.“Ellos (en el IMSS) tienen un listado de cada persona que va mensualmente. Deben tener el tratamiento para cada uno. Es un desabasto para las personas. A ellas no les interesa si el proveedor no entregó. Deben garantizar el tratamiento en tiempo y forma cada vez que salen de consulta”, agregó.