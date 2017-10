Multas viales caras devoran hasta 80 días de salario mínimo

Con el aumento de las multas de Tránsito, una persona que gana el salario mínimo tendrá que gastar hasta 80 días de sus ingresos para poder pagar la sanción más alta, que se aplica a un menor conduciendo en estado de ebriedad, a la comisión de un delito al manejar ebrio, o a un transportista con aliento alcohólico.En el caso del trabajador que gana el salario promedio –316.36 pesos diarios, según el Instituto Mexicano del Seguro Social– tendrá que desembolsar hasta 20 días de sus percepciones para cubrir la sanción económica.El aumento en las infracciones entró en vigor el 10 de septiembre, luego de que el Cabildo aprobó los cambios el pasado 28 de agosto en sesión extraordinaria, pero no habían sido dadas a conocer, más que en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua.Un transportista con aliento alcohólico, una persona que cometa un delito al conducir, un menor en estado de ebriedad, o un conductor que se dio a la fuga, enfrentará una sanción de hasta 80 Unidades de Medida y Actualización equivalentes a un monto de 6 mil 390.20 pesos.Tomando en cuenta que el salario mínimo diario en el país es de 80.04 pesos, un asalariado en esta situación tendría que destinar sus ingresos de 80 días para poder pagar.Ahora, si la referencia es el salario promedio –según la cotización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que es de 316.36 pesos por día– entonces un trabajador medio debería destinar 20 días de sus percepciones para enfrentar una sanción de este tipo.La sanción por una persona caída de un vehículo equivale hasta a 5 mil 284.30 pesos (70 UMAS), que significan 17 días de salario promedio y 66 días de mínimo –más de dos meses–.Las sanciones por “Salida del camino”, “Hecho de Tránsito no especificado” o “Hecho de Tránsito por Causa Generadora” ascienden hasta a 4 mil 529.40 pesos (60 UMAS), equivalentes a 14 días de salario promedio y 57 de salario mínimo.Si el oficial de vialidad aplica una multa por no traer licencia, tenerla vencida o no portar la tarjeta de circulación, la sanción será hasta por 2 mil 793.13 pesos (37 UMAS), es decir que el trabajador promedio deberá destinar nueve días de su ingreso al pago de la sanción, y un asalariado con el mínimo deberá entregar sus ganancias de 35 días.Pasarse un semáforo en rojo, usar el celular al conducir, no traer engomado ecológico o manejar un vehículo ruidoso o contaminante implica una multa de hasta 2 mil 264.70 pesos (tres UMAS), que equivalen a una semana de trabajo para el trabajador promedio, o casi un mes –28 días– de esfuerzo de quien gana los 80.04 que la ley marca como salario mínimo.Omitir un alto significa una multa de hasta 905.88 pesos (12 UMAS), es decir 3 jornadas laborales de un trabajador medio, y 11 de un empleado que gana el mínimo.Cabe mencionar que en la ciudad existen 245 mil 832 personas cuyos ingresos no alcanzan los dos salarios mínimos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con corte al 2016. (Martín Coronado / El Diario)

