Frenan usuarios cobro en mall y Municipio clausura

Usuarios sorprendidos y molestos frenaron ayer la reactivación del cobro de estacionamiento en el centro comercial Las Misiones.



Las plumas metálicas, las máquinas de boletaje y un anuncio con las nuevas tarifas, desataron de inmediato la inconformidad de los clientes que arribaron desde temprano.



Fueron alrededor de unas tres horas el tiempo en el que se estuvo aplicando el cobro, pero alrededor de las 8:30 de la mañana los clientes decidieron hacer frente, protestar y liberar las plumas.



El diputado local de Morena, Pedro Torres Estrada, quien dijo que acudió a esa hora a un gimnasio ubicado en el mall, levantó las plumas de una de las salidas.



“Nosotros estamos pidiendo que vengan las autoridades porque está prohibido cobrar en los estacionamientos de los centros comerciales, es un abuso lo que están haciendo y no lo vamos a permitir”, aseveró.



Minutos después arribó personal del Municipio que procedió a clausurar el equipo de boletaje y las plumas.



Por permanecer las primeras tres horas en el estacionamiento, la administración de la plaza impuso por unas horas una cuota de 20 pesos y 10 más por hora adicional o fracción.



La tolerancia para que no se efectuara cobro alguno era de 15 minutos, mientras el costo de boleto perdido ascendía a 100 pesos, informó en sus anuncios expuestos en cada una de las entradas al mall Las Misiones.



Como nota aclaratoria, se indicaba que “la empresa no se hace responsable por robo o daño parcial del vehículo”.



Tras levantar los inconformes las plumas apoyados por el diputado Pedro Torres, los clientes que habían pagado reclamaban el regreso de su dinero.



“¿Me van a regresar mis 20 pesos que pagué?”, dijo una mujer al personal cuando salía del lugar. Alegó que no tardó 20 minutos y el sistema le cobró los 20 pesos.



Las Misiones al igual que los centros comerciales Sendero Las Torres y Galerías, logró obtener el amparo definitivo de un juez federal contra el Reglamento para la Operación de los Estacionamientos Públicos y Privados.



Sin embargo, aunque lo ganaron, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado les sigue impidiendo cobrar por el uso de estos espacios.



La Central de Autobuses, que logró también ampararse, intentó reponer la semana pasada el cobro por el acceso al estacionamiento con la instalación de plumas, pero más tarde fueron clausuradas por el Municipio.



Fue la directora de Comercio municipal, Flor Karina Cuevas, quien acompañada de inspectores y abogados de la dependencia llegaron para colocar sellos de clausura a las máquinas.



“Es el Municipio la autoridad facultada para venir a realizar la clausura del estacionamiento y el levantamiento de plumas, esta es la diligencia legal y adecuada, que la autoridad sea quien venga y realice los procedimientos adecuados”, dijo la funcionaria municipal al diputado.



“El municipio no va a permitir ningún tipo de cobros y en cualquier lugar que se esté realizando”, agregó.



Cuevas expuso que la empresa no contaba con la licencia de funcionamiento vigente y estaba violentando el reglamento municipal, por lo que se colocaron sellos de clausura en los mecanismos, tanto al exterior como al interior de la plaza comercial.



“No vamos a tolerar cobros que no están permitidos, vamos a actuar con todo rigor y el Ayuntamiento no va a permitir que se abuse de la ciudadanía”, insistió.



“Muy bien, así debe de ser. El negocio nos tiene que dar el servicio de estacionamiento gratuito”, dijo otra persona que salía del ‘mall’ cuando ya se había clausurado.

Empresa Fibra Shop no recibirá multa municipal



Sin embargo, el Municipio descartó sancionar a la compañía Fibra Shop, que tiene la concesión del estacionamiento, por la violación al reglamento municipal y a la ley estatal.



El diputado de Morena dijo que “si hay alguna situación dentro de la ley que pudiera permitir los cobros de nuevo, vamos a estar pendientes de reforzar la ley e incluso imponer sanciones para evitar que esté latente esta intención de cobro”.



El Diario buscó a representantes de la empresa Fibra Shop, que tiene oficinas de representación en la ciudad, pero no fue posible contactarlos.



La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) se pronunció en contra de la reactivación del cobro de estacionamiento por parte del centro comercial Las Misiones.



Gilberto Cueva Pizarro, presidente de Canaco, señaló que la postura de la sección especializada en el rubro era no retomar las tarifas, pese a que algunos malls habían ganado amparos, entre ellos Misiones.



“Nos sorprende cuando ellos mismos (administradores de Misiones) habían dicho que no iba a suceder”, declaró.



Jesús Andrade Sánchez Mejorada, coordinador en turno del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que la postura general de la cúpula empresarial es que se respete la ley.



Dijo que si existen discrepancias en los reglamentos estatales y municipales de Desarrollo Urbano lo oportuno es hacer los cambios necesarios, para evitar esas diferencias. (J. Olmos y A. Castañón, con información de C. Ávila)