Llegan ante juez casos de niñas asesinadas

Los casos de dos niñas asesinadas la semana pasada en el entorno familiar llegaron ante el juez.Jerel Iván J.R., quien presuntamente mató a golpes a su hijastra de 3 años, fue presentado ayer ante un Tribunal de Control acusado del delito de homicidio agravado y calificado. Como medida cautelar se le impuso un año de prisión preventiva.En el otro caso la adolescente de 16 años que presuntamente llevó a su hija ya muerta a una clínica, se declaró inocente del crimen y acusó a su pareja sentimental de ser el responsable de golpear tanto a la niña como a ella.Ambos homicidios ocurrieron con diferencia de 48 horas en el suroriente de la ciudad.Jerel Iván declinó ayer rendir declaración ante el juez. Él fue asistido por un abogado particular y cinco familiares acudieron a la audiencia para apoyarlo.En su contra se ejecutó una orden de aprehensión y fue trasladado a la segunda sala de los juzgados locales a disposición del juez de Control Lorenzo Villar Chavarría, para que le formularan cargos legales.El fiscal señaló que el viernes pasado entre las 10:00 y las 11:30 horas, en la casa ubicada en la calle Pradera de Pino número 3118 del fraccionamiento Arecas, Jerel le propinó varios golpes, algunos en el abdomen, a la hija de su concubina.Cuando la niña perdió el conocimiento, el ahora detenido la llevó al Hospital 66 del IMSS.A las 13:47 horas la pequeña murió por una contusión profunda de abdomen, acusó el representante social.El fiscal pidió como medida cautelar la prisión preventiva porque consideró que el padrastro representa un riesgo para la madre de la víctima y otros familiares que lo señalan como el responsable.La audiencia de vinculación o no a proceso quedó programada para llevarse a cabo el próximo jueves a las 09:30 horas.En otro caso, Brenda Nayeli B. C., la adolescente que presuntamente llevó a su hija ya muerta a una clínica y la abandonó, se declaró inocente del crimen y acusó a su pareja sentimental de ser el responsable.La menor de 16 años dio su versión ante un juez Especializado en Justicia para Adolescente Infractores al que fue puesta a disposición acusada del delito de homicidio agravado y calificado.En la misma audiencia el juez Eustacio Gutiérrez Corona le impuso cuatro meses de internamiento en un centro carcelario para menores, como medida cautelar para asegurar su presencia a juicio.El miércoles pasado Brenda y su pareja sentimental acudieron al Centro de Salud ubicado en la calle Circuito Fundadores y la calle Senderos de Delicias del fraccionamiento Senderos del Sol para solicitar asistencia médica para Kimberli Dariana Ballín Castillo, de un año y tres meses de nacida.La niña ya no presentaba signos vitales y el personal de la institución le observó huellas de golpes y maltrato, por lo que dieron aviso a las autoridades.Cuando a Brenda Nayeli le dijeron que su hija estaba muerta, salió corriendo del Centro de Salud junto con su cónyuge Jesús Martínez Martínez, de 37 años.La necrocirugía determinó que la niña fue golpeada durante varios días, lo que le provocó una contusión de tórax y una hemorragia interna.El viernes pasado se realizó la audiencia de control de detención contra la menor de 16 años. El juez Gutiérrez declaró legal la aprehensión y retención, luego permitió que le formularan cargos legales y la escuchó en declaración.Al subir al estrado, la detenida refirió que era su pareja sentimental quien constantemente agredía a su hija Kimberly y también a ella la lastimaba a golpes, informaron los intervinientes quienes no abundaron en detalles debido a que por ser menores de edad se trata de audiencias privadas.Además los intervinientes notaron que la menor estaba sometida por su pareja sentimental. Los entrevistaron indicaron que la declaración de Brenda parece sincera y espontánea, pues advirtieron que no tiene capacidad para maquinar una defensa.Sin embargo, el Ministerio Público (MP) acusó a Brenda Nayeli de ser coautora del asesinato y clasificó los hechos como homicidio agravado y calificado como lo establecen los artículos 123 en relación con el 125, 126 y 136 fracción II e inciso A del Código Penal del Estado de Chihuahua.La audiencia de vinculación o no a proceso contra Brenda Nayeli se realizará hoy a las 9:30 de la mañana. (Blanca Carmona / El Diario)

