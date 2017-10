Serrano quiere ensuciar mi imagen, dice aspirante a diputado

El excandidato independiente y ahora aspirante a candidato a diputado federal Sergio Rivera Figueroa acusó ayer al exalcalde Enrique Serrano Escobar de reactivar una denuncia en su contra para “ensuciar su imagen” en el actual proceso electoral.Rivera Figueroa, ahora aspirante a una diputación federal por el distrito 01, señaló a Serrano Escobar de ordenar a César Emilio Terrazas Pérez y Dante Acosta ‘revivir’ este recurso interpuesto en 2015 por los presuntos delitos de robo agravado y despojo.“Se da el caso, para mí muy extraño, que dos años más tarde y justo en el momento que manifiesto nuevamente mi interés para participar en la contienda electoral, se presentaron estos mismos testaferros de Enrique Serrano para reactivar la causa penal 1645/16”, dijo.En conferencia de prensa, indicó que recibió un citatorio para hoy martes de un Juez de Control.El aspirante, quien dijo ya haber recibido la constancia que lo acredita como tal, no precisó más detalles sobre la denuncia y comentó no saber por qué se le acusa, pero presentó un documento con el que comprueba que la petición de una orden de aprehensión en su contra fue negada.En respuesta Serrano Escobar, quien reconoció tener una amistad con las dos personas señaladas, rechazó tales declaraciones argumentando ni siquiera conocer más que de vista al aspirante.“Yo no tengo nada que ver con esa demanda que dice que le presentó César Terrazas y Dante Acosta. Lo conozco de vista; casi no sé quién es ni a qué se dedica, ni nada. Mucho menos tengo un interés en andarlo persiguiendo. Tengo muchas cosas qué hacer para andar persiguiendo gente”, señaló.Cuando era candidato independiente a diputado federal por el distrito 03, Rivera Figueroa fue exhibido al organizar una fiesta privada en la que contrató como acompañantes a varias bailarinas de un centro nocturno de la ciudad.Sobre estos hechos, en la conferencia de prensa, el aspirante dijo sentirse todavía apenado tanto con sus familiares como con los ciudadanos, por lo que dijo que busca demostrar que es una persona diferente. (Fernando Aguilar / El Diario)

