Educan a través del deporte

Fundación Paso del Norte invitó a los profesores o cuidadores de niños que estén interesados en fortalecer la práctica de los valores a través del deporte, a acercarse y ser capacitados en una nueva metodología.Se trata del programa Juárez en Acción, a través del cual logran que las escuelas y otro tipo de agrupaciones que atienden menores de edad, sean capacitadas para que eduquen con base en la resolución de conflictos y la preponderancia del deporte.Ayer se entregaron 25 paquetes de balones a escuelas que completaron el primer módulo de capacitación.“Lo novedoso de estos balones es que no se ponchan, y son diseñados para el uso de la educación física”, dijo Luis Mendoza, director adjunto del organismo.Como parte del programa, la Fundación Paso del Norte realizó esta segunda entrega a docentes de educación física de preescolar y primaria de los subsistemas estatal y federal, así como a instructores que trabajan en organizaciones sociales.Para recibir estos balones, el requisito principal fue que los docentes realizaran una certificación especial en la que aprendieron técnicas y modelos para enseñar valores utilizando el juego y el deporte.“Utilizamos como herramienta el deporte y el juego, como un medio de impacto social, y tenemos como aliados a una organización llamada “Coaches Across Continents”, que nos está prestando la metodología que estamos enseñando”, dijo.Esta certificará a todos los maestros participantes al concluir un proceso de aprendizaje de tres años.La cualidad especial de estos balones que recibieron las maestras y maestros es que están patentados por la organización One World Play Project y no se pueden ponchar.“Resultan ideales para ser utilizados en canchas o espacios en los que los balones normales no tienen mucho tiempo de vida útil”, dijo.La entrega fue realizada con el apoyo de la Subsecretaría de Educación y Deporte, quienes son aliados estratégicos de la fundación y que desde inicios de este año se sumaron al proyecto para cumplir con su compromiso de dotar de más herramientas a los docentes del Estado.El programa Juárez en Acción, actualmente tiene un alcance de aproximadamente 22 mil niñas y niños; a la fecha se ha iniciado la capacitación de 74 docentes y participan más de 64 escuelas y 19 organizaciones de la sociedad civil.Con esta entrega ya son más de 800 balones que se han repartido y al cierre de este año, el programa estará en 100 escuelas de la comunidad.“Los maestros de educación física tienen una relación muy estrecha con los estudiantes, porque los ven en un entorno distinto a los maestros frente a grupo. Ellos suelen notar que los niños ven en el juego un escape”, explicó.Por eso, dijo, es importante aprovechar ello y hacer que a través de las disciplinas de activación física, los niños y niñas mejoren sus relaciones intrapersonales.Dijo que cualquiera que desee obtener información sobre este programa, puede contactarlos a través de su página de Facebook.

