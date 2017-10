Ampliarán y renovarán el bulevar Óscar Flores

Un proyecto de reconstrucción total del bulevar Óscar Flores Sánchez planea desaparecer el camellón y reducir las banquetas de todos los negocios ubicados a lo largo de la arteria, a fin de agregar un carril más en ambos sentidos.Esas obras darán plusvalía a los establecimientos y a los terrenos públicos sin construcción que se encuentran a lo largo de la vialidad, a la que se busca recuperar dado que “es una pena el estado en el que se encuentra”, dijo el subsecretario de Obras Públicas del Gobierno estatal, Andrés Carbajal Casas.De acuerdo con el funcionario, el bulevar será repavimentado y se harán trabajos de paisajismo y señalización suficientes “para que la ciudad no tenga sólo una entrada, sino dos”.Durante el fin de semana, trabajadores de la dependencia estatal hacían mediciones a lo largo de la calle. Ahorita se está elaborando el proyecto ejecutivo, señaló Carbajal Casas, quien detalló que los trabajos se harán desde el cruce con la avenida Adolfo López Mateos hasta la glorieta del Kilómetro 20.“Toda la avenida será reconstruida”, afirmó.El Estado contempla invertir en estas obras 400 millones de pesos que todavía no se tienen, pero se plantea, dijo el subsecretario de Obras Públicas, que sea inversión en la que participe el Gobierno federal y la misma Iniciativa Privada, particularmente los propietarios de los predios de la zona.Respecto a la reducción de los espacios de estacionamiento que tiene cada negocio sobre el bulevar, el funcionario refirió que todos los lotes tienen derechos de vía federal que deben ser reclamados.“Es un derecho de vía que fue paulatinamente utilizándose por los particulares en virtud de que algún presidente ocurrente pavimentó la carretera que era más angosta, haciendo calle, pero no a lo ancho de todo el derecho de vía”, expuso.“Hubo total tolerancia de las autoridades al no señalar que esos eran predios correspondientes a la calle”, agregó.“Quien tiene que entregarnos el espacio para hacer la obra es la autoridad municipal”, mencionó.Debido a la carga de los tracto camiones, el daño a la carpeta ha sido enorme, por lo que se habrá que reconstruir todo el pavimento para que esté en condiciones de durar y resistir, comentó el funcionario.Se pretende que los trabajos inicien a principios del año próximo.

