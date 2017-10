Se queda Municipio sin ganancias por Feria

El Grupo García que trajo la Feria Arriba Juárez obtuvo 16 millones de pesos sólo por la venta de unos 320 mil accesos al evento, dio a conocer ayer el presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez.La administración municipal no obtuvo ganancias porque se iba a quedar con el 50 por ciento del costo de cada boleto a partir de la entrada 400 mil uno, agregó.Dijo que la inversión que hizo el Municipio fue de 5.7 millones de pesos del remanente de la feria del año pasado, cuando en los últimos tres años la inversión que hicieron los gobiernos estatal y local fue de 14 millones de pesos anuales.Expuso que en los 17 días que duró el evento entraron 315 mil 396 personas con boleto pagado, y otras 4 mil 638 entraron al área VIP de los conciertos del Teatro del Pueblo.En total, pagaron la entrada, cuyo costo fue de 50 pesos, 320 mil 34 juarenses, dio a conocer el alcalde.Al multiplicar 320 mil personas por 50 pesos del costo de la entrada a la feria, da un total de 16 millones de pesos.Aparte, más quienes no pagaron boleto, como niños, adultos mayores y personas con discapacidad, se estima que acudieron a la feria 400 mil visitantes.El alcalde agregó que de acuerdo con el contrato, a partir de la entrada 400 mil uno, el 50 por ciento del monto iba a ser para el Municipio y el otro 50 por ciento para el Grupo García.“¿Qué fue lo que pasó? Obviamente sumamos el esfuerzo de personas que tienen toda la vida haciendo esto, son ferieros de toda la vida, ellos tienen costos muy distintos a los de un Gobierno”, aseguró.Dijo que a comparación de lo que han gastado los Gobiernos en este evento, 42 millones de pesos en los últimos tres años, en éste el Gobierno local únicamente aportó 5.7 millones de pesos.“A quien le pregunten de gobernadores o alcaldes, saben que para un evento de éstos hay que invertir, es muy difícil sacar utilidades de un evento como éste, por los costos”, mencionó.Agregó que aunque el Municipio no obtuvo utilidades, “ganó la posibilidad de darle esa alegría, esos espacios familiares, así lo tenemos que ver como una inversión en la gente que tiene derecho a recrearse, a divertirse”.

