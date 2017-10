Cuestionan organizaciones presupuesto para comicios

Mientras la autoridad electoral proyecta un gasto de 516 millones de pesos (mdp) para financiar las elecciones de 2018 y a los partidos políticos, así como para gastos operativos del instituto, organizaciones civiles lamentan que se destine tal cantidad de recursos para ese fin.De los más de 500 millones de pesos, un 35 por ciento (183 millones) es lo que se asignaría a los partidos.Eduardo Borunda Escobedo, catedrático de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), dijo que se ha vuelto una moda el reclamo para bajar recursos a los partidos, pero se pronunció a favor de analizar si hay que mantener el esquema actual o es necesario modificarlo.Desde el punto de vista del pedagogo, más allá de este debate, lo importante es garantizar que la delincuencia organizada no pueda filtrarse en los procesos electorales.“Eso es lo que se cuida, que no vaya a haber una mano que influya en el resultado electoral, que el partido, candidato o coalición que tenga más recursos no sea el que por tener más recursos gane la elección”, comentó.Catalina Castillo Castañeda, directora de la Organización Popular Independiente (OPI), manifestó que se trata de “dinero tirado a la basura” que demuestra que “algo está fallando”.Para ella, el millonario presupuesto para los partidos políticos contrasta con la situación de las familias que a las que no les alcanza el dinero ni para comprar los alimentos básicos.“Necesitamos generar presupuestos más amplios para programas de desarrollo social, educativos y de salud”, dijo. “Si no lo hacemos así, es un cinismo lo que hacen estas decisiones. Nosotros como ciudadanos tenemos que hacer algo, generar una consulta”.Desde el punto de vista de Hernán Ortiz Quintana, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP), es lamentable que la mayor parte del dinero público que reciben los partidos políticos termina en publicidad, lo que, señaló, evidencia que lo único que les interesa es posicionarse sin mayor propuesta política.“Lo más triste es que invierten tanto dinero en publicidad porque están seguros de que la ciudadanía se convence con trucos de mercadotecnia, sin considerar que la verdadera respuesta está en el porcentaje de abstencionismo. La gente no vota porque no les cree. Es irresponsable e inhumano aceptar tanto recurso”, lamentó.La agrupación Wikipolítica condenó el gasto electoral presupuestado para el siguiente año, y enfatizaron la urgencia de modificar la fórmula para calcular el recurso que se le entrega a cada partido político.El colectivo señaló que no es culpa del Instituto Estatal Electoral (IEE), sino de la fórmula utilizada por ley para definir el financiamiento de los partidos, y que ha sido rechazada públicamente por Wikipolítica mediante la propuesta #SinVotoNoHayDinero, desestimada por el Congreso local en la reciente reforma electoral.En tanto, Miguel Vallejo, de Movimiento Ciudadano (MC) y quien presentó una iniciativa para eliminar el financiamiento público a partidos, dijo que es reprochable la cantidad de recurso para el siguiente año.“Si todos tuvieran cero financiamiento, se tendrían reglas más parejas”, acotó.Expuso que hoy en día se le apuesta a utilizar el dinero público en campañas mediáticas, marketing y demás herramientas para “vender” candidatos, y no para generar espacios de debate y que la ciudadanía pueda conocer a quienes buscan gobernar.“Los independientes han demostrado que se puede hacer campaña sin dinero y han ganado elecciones. No hay ningún pretexto”, aseguró. (Con información de Jaime Armendáriz)