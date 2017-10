Cumplen un año congeladas obras de dos hospitales

Las obras para construir los hospitales de Oncología y de Especialidades cumplieron un año paralizadas en medio de las auditorías que lleva a cabo la Secretaría de la Función Pública y la falta de presupuesto.Sin embargo, el subsecretario de Obras Públicas de la Frontera, Andrés Carbajal Casas, indicó que recibió instrucciones en el caso del primer nosocomio que será destinado a atender el cáncer, para diseñar un presupuesto y reanudar las obras antes de finalizar el año.Señaló que el avance reportado es del 95 por ciento, por lo que falta sólo concluirlo y equiparlo.“Estamos haciendo las últimas evaluaciones, estamos en diseño ya de los últimos detalles y el gobernador nos instruyó que presupuestemos ya que es probable que haya una inversión todavía aprovechable este año para terminarlo”, refirió.Para este proyecto se requieren 150 millones de pesos para ponerlo a funcionar, añadió.Sin embargo, en el caso del Hospital de Especialidades, todavía se encuentra sujeto a auditorías por parte de la Función Pública Estatal.“Es un cascarón, hay que vestirlo, terminar todas las obras y equiparlo”, abundó.Carbajal Casas indicó que en el caso del Estado se incluirán recursos en el Presupuesto de Egresos para el próximo año y se continuarán las gestiones ante la Federación.Ambos proyectos arrancaron con la colocación de la primera piedra el 16 de diciembre de 2014; a la fecha tienen una inversión de poco más de 300 millones de pesos.Además de la revisión que lleva a cabo el Estado cuyos resultados todavía no son revelados, la Auditoría Superior de la Federación reveló el año pasado varias irregularidades por más de 6 millones de pesos.Entre estas se encuentran pagos por obras no realizadas, autorización de precios extraordinarios y que no se presentaron informes sobre aplicación, avances y resultados sobre el seguimiento de los fondos asignados para su construcción. Esto se desprende de la revisión a la cuenta pública del 2015.

