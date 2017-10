Buscan regidores ‘tumbar’ aumentos

Los regidores del PAN, Hiram Apolo Contreras Herrera y José Alfredo González Quintana del Partido Nueva Alianza (PANAL), buscarán que el acuerdo mediante el cual se aprobaron los aumentos a las multas de Vialidad quede sin efecto, porque en la sesión de Cabildo extraordinaria en la que se aprobaron, nunca se leyó que iban a subir de precio.Además, la fracción del PRI revisará el reglamento de Vialidad y Tránsito para de ser necesario que se ajuste el tabulador de infracciones.Los ediles aseguraron que el dictamen sobre las reformas al Reglamento de Vialidad elaborado por de las comisiones de Seguridad Pública y de Hacienda, que se presentó en la sesión extraordinaria del lunes 28 de agosto, lo recibieron el viernes 25 en la noche.En la junta de Cabildo el edil panista Eduardo Fernández lee algunas de las modificaciones que se hacen al reglamento pero nunca menciona los aumentos a las infracciones, lo cual se puede observar en el video de la sesión del 28 de agosto que se encuentra en la página de Facebook del Municipio.Ayer, el edil Fernández y el alcalde, Armando Cabada declararon que a pesar de que en la sesión no se hayan mencionado los incrementos, los demás regidores debieron haber leído el dictamen sobre las reformas que se les hizo llegar vía correo electrónica el viernes en la noche.Mientras que el regidor del PAN, Hiram Contreras Herrera, agregó que los ediles recibieron un anteproyecto de dictamen de las comisiones de Seguridad Pública y de Hacienda el viernes a las 2:30 de la tarde y no estaba completo.“Después de que ellos sesionaron el viernes a las ocho y media de la noche, que terminaron de revisar esto, nosotros ya no fuimos citados para conocer cómo terminó el dictamen que estaban revisando”, aseguró.Dijo que el Cabildo votó lo que se dio lectura en la sesión extraordinaria, y a excepción de los ediles de las comisiones de Seguridad Pública y Gobernación, el resto desconocía de los aumentos.Mientras que el regidor del PANAL, José Alfredo González declaró que tanto Eduardo Fernández como el secretario del Ayuntamiento omitieron la parte de los incrementos.Aseguró que presentará un punto de acuerdo para que los nuevos precios queden sin efecto, “toda vez que están hechos fuera de todo reglamento”.La regidora coordinadora de la fracción PRI, Seidy Medina Galván, explicó que en la sesión extraordinaria del 28 de agosto no se presentó el incremento de las infracciones, ni un tabulador ni comparativo.Dijo que desde el inicio de la administración municipal ha sido constante que el gobierno o no entrega la información que se va a tratar en las sesiones a los ediles del PRI, o lo hacen tarde. (Araly Castañón)

