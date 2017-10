Piden mecanismos de regularización

Representantes de la iniciativa privada exhortaron a las autoridades a no tolerar la circulación de vehículos “chuecos” y proporcionar a la población los mecanismos que le permitan estar dentro de la legalidad.Jesús Andrade Sánchez Mejorada, coordinador del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que ante la ineficiencia del transporte público se obliga a los ciudadanos a depender del automóvil, los cuales se adquieren conforme a las posibilidades económicas de cada persona.“Hay que ver todas las causas de este desorden y sus efectos. La ciudadanía no goza de un buen transporte y eso propicia que la gente busque cómo resolver su movilidad”, comentó.El también presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) señaló que urge un sistema público de traslado más eficiente y reducir el uso de los automotores.Comentó que lo ideal es activar algún programa de regularización para los autos que circulan sin autorización, debido a que también se trata de un tema de seguridad.Gilberto Cueva Pizarro, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), donde se encuentran agremiados los lotes de autos que expiden los engomados irregulares, mencionó que hasta donde tiene conocimiento se acordó hace unos meses entre vendedores de autos y Gobierno del Estado dejar de emitir tales placas.Mencionó que tanto autoridades como titulares de los tianguis de vehículos usados acordaron identificar a las unidades que comercializaban, a manera de llevar un censo y pensando en que se podrían regularizar.“Tengo entendido que lo último que se platicó con Ramón Galindo (el subsecretario de Gobierno) fue parar la identificación. Incluso hubo algunos decomisos”, recordó.De acuerdo con datos oficiales en la ciudad circulan 10 mil personas con matrículas de cartón, expedidas por los tianguistas de carros seminuevos.Dicho documento no tiene validez oficial y se otorgó con el fin de llevar un control de cuántos autos están en esta situación, de acuerdo con loteros.En 2008 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público restringió la importación de vehículos usados y elevó los costos de internación legal, mientras que los amparos otorgados por magistrados federales utilizados para introducir las unidades a bajo costo fueron, a partir de ese mismo año, desechados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el 2015.Ante ello los comerciantes han pedido al Gobierno federal quitar las trabas que les impiden internar los automóviles de forma regular.En 2008 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público restringió la importación de vehículos usados y elevó los costos de internación legal, mientras que los amparos otorgados por magistrados federales utilizados para introducir las unidades a bajo costo fueron desechados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación

