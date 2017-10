Falta de recursos, rival de judokas juarenses

La representación chihuahuense y mexicana en el Campeonato Panamericano y Sudamericano Infantil de Judo peligra ante la imposibilidad de reunir los 120 mil pesos que tres menores deportistas juarenses requieren para acudir a la competencia en Perú.“Hemos hecho de todo, vendido botellas de agua, hicimos una hamburguesada, hicimos un campamento y apenas llevamos unos 7 mil pesos”, dijo Reyna Martínez, mamá de Juan Ordoque, uno de estos competidores.El torneo inicia el primero de noviembre, fecha en la que los judokas deben de estar en la ciudad de Lima, no obstante pocas personas han atendido el llamado de ayuda de estas familias.“Hemos tocado varias puertas, pero no nos han podido ayudar”, lamentó la madre.Ordoque competirá en la categoría Sub-13 junto con Diego Torres, de 12 años, mientras que Diana Gutiérrez, de 13 años, lo hará en la Sub-15.Cada uno requiere 40 mil pesos para poder viajar a Perú y solventar el transporte, la estancia y las comidas.Esto sin contar que, esperanzado a que ‘suceda un milagro’ y reúnan el dinero, también han gastado en los uniformes especiales que les piden para poder participar, así como en los pasaportes.Lo ideal es que fueran acompañados por al menos un adulto, que sería su sensei Rosendo Gutiérrez.“El sensei dice que si él no va no importa, con que logremos juntar el pasaje de los niños. Pero yo veo que le dedican mucho esfuerzo, hasta cinco horas de entrenamiento diarias. Lo justo sería que él los acompañara”, dijo la madre de familia.Por si fuera poco, Diana, Juan y Diego son estudiantes de nivel básico y el promedio de calificación de cada uno es superior al 9.5.En medio de esta batalla no han fallado a clases, ni tampoco a las exigencias de la disciplina que requiere, no sólo un entrenamiento constante, sino un régimen estricto que les permita no subir ni bajar de peso y mantener una condición física óptima.Este sueño, dijo Reyna Martínez, inició la última semana de septiembre, cuando los tres juarenses fueron los ganadores en el Torneo Nacional en Monterrey, con lo ganaron el derecho de representar a México.La madre de familia señaló que el apoyo que han recibido hasta el momento es de la iniciativa privada, padres de familia y compañeros de trabajo. En lo que respecta a las autoridades, no han apoyado ni a nivel municipal ni a nivel estatal.“Estamos esperando a ver si nos resuelven algo”, expresó.La gente que quiera ayudar pueden hacer un depósito en el número de cuenta de Banamex 4766 8408 9104 2595.Mientras tanto, las familias de estos menores seguirán haciendo actividades en la búsqueda por cumplir su anhelo, hasta el último momento. (Karen Cano/ El Diario) [email protected] .mx