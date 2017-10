Climaterio, el cambio de la mujer madura

Josefina se acuerda con precisión del día en que se dio cuenta que iniciaba una nueva fase de su vida. Llegaba a los 49 años y estaba entrando al climaterio.La sensación de calor que a ratos la envolvía era sofocante. Se sentía diferente y se percibía frágil. Tenía ganas de llorar, pero no sabía la razón.El climaterio es el período de vida de las mujeres en el que termina su edad fértil o reproductiva, la cual se presenta con una serie de cambios que afecta incluso su estado de ánimo.“Meses después me di cuenta de que ya no iba a volver a menstruar y supe que había llegado la menopausia”, relató la mujer ahora de 59 años y ya con esa etapa superada. “Creo que el golpe no es en ese momento, sino después. Vi que ya no había retorno”.Considerando el rango de edades en que sucede, en la actualidad, unas 88 mil 573 mujeres de entre 45 y 54 años de edad, viven o ya superaron esa etapa de vida, estiman las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo).En este contexto, el Día Mundial de la Menopausia que se celebra mañana, llega como un recordatorio de que, tras el último período menstrual, vienen la osteoporosis, los problemas cardiovasculares y otras amenazas para la salud de las mujeres.Javier Salas de la Paz, supervisor de unidades de Medicina Familiar (UMF) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), explica que este fenómeno ocurre en algún momento del climaterio entre los 47 y los 50 años.Entre los síntomas más comunes que implica se hallan bochornos, insomnio, cambios en el estado de ánimo, sensación de tristeza o melancolía, dolor de articulaciones y resequedad en la piel.Muy característicos de esta etapa de vida son los síntomas emocionales como consecuencia de la pérdida natural de hormonas producidas por los ovarios, pero otros tienen que ver con factores sociales externos, indica el ginecólogo José Antonio Pérez Romero.De acuerdo con el especialista, biólogo de la reproducción, el hecho de que los hijos no vivan más en casa y la soledad que las mujeres pueden llegar a percibir o la imagen propia que esbozan sobre sí mismas son situaciones que se suman a los cambios hormonales que desencadenan tristeza y sensaciones afines.“Como la menopausia y el climaterio son naturales, se cree que las mujeres tienen que aguantarse los síntomas, pero no es así; son totalmente tratables”, afirma.El año pasado, las jurisdicciones sanitarias de Chihuahua ofrecieron 575 terapias de reemplazo hormonal para remediar las señales menopáusicas, precisa el Subsistema de Prestación de Servicios (SIS) de la Dirección General de Información en Salud (DGIS).Al mismo tiempo, por primera vez dieron 392 atenciones previas y posteriores a la última regla y 693 en ocasiones subsecuentes.Esta terapia, sostiene Salas de la Paz, permite mitigar efectivamente los síntomas y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, así como prevenir la osteoporosis.Las mujeres derechohabientes del IMSS tienen la opción de recibir atención del médico familiar y los otros especialistas para prevenir la pérdida de calcio en los huesos, mejorar la turgencia y lozanía de piel y mucosas, mejorar la lubricación vaginal, evitar perder la líbido y reducir el riesgo de presentar cardiopatías isquémicas.

