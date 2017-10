Enfrenta juicio oral por intento de asesinato

Un hombre acusado de intento de homicidio se encuentra sujeto a un juicio oral, pero hasta el momento la víctima no ha sido localizada para que comparezca.El procesado es Ignacio Rafael Valerio Ávalos apodado “Bicha”.En el escrito de acusación presentado por el Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía estatal se señala que 13 de junio del 2015 alrededor de las 21:40 horas en una tienda de conveniencia en las calles Talamás Camandari e Irma Ferris de Reyes Estrada, Valerio Ávalos disparó un arma de fuego en contra de Fernando Guerrero Salcido.En el documento se establece que Valerio Ávalos tenía la intención de matar a la víctima, y le ocasionó lesiones en el abdomen y heridas de lado izquierdo en brazo, franco, glúteo y en el tórax. Esto puso en riesgo la vida de Guerrero, quien tardó más de 60 días en sanar y al momento que fue atendido se determinó que existía el riesgo de que las heridas se infectaran y de sufrir problemas respiratorios.En la acusación se señala que Guerrero Salcido salvó su vida porque recibió una pronta atención médica.Sin especificar números, la representante social pidió al Tribunal que condene a Valerio Ávalos a la pena más prevista en la ley para el ilícito de homicidio tentado.En cuanto a la reparación del daño, la fiscal pidió que se cubra de forma genérica como lo establece el Artículo 378 último párrafo del Código Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, ya que no se pudo recabar el dictamen definitivo de lesiones.“Cuando la prueba producida no permita establecer con certeza el monto de los daños y perjuicios o de las indemnizaciones correspondientes, el Tribunal podrá condenar genéricamente a reparar los daños y los perjuicios y ordenar que se liquiden en ejecución de sentencia por la vía incidental, siempre que éstos se hayan demostrado, así como su deber de repararlos”, indica ese Artículo.El juicio oral contra Valerio Ávalos inició la semana pasada.

