Es para crear conciencia: Cabada

El presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, afirmó que los aumentos de las multas de Tránsito son para generar conciencia en los guiadores.Sin embargo, dijo que se está haciendo un análisis y razonamiento de esos incrementos, aunque agregó que deben considerarse las infracciones que se cancelaron este año por conducir en estado de ebriedad.Manifestó que está de acuerdo con la mayoría de las sanciones que se modificaron recientemente por el Ayuntamiento.Aseguró que la administración municipal lanzará una campaña de concientización para que los ciudadanos conozcan los nuevos costos de las multas.Las infracciones que se cancelaron por ebriedad son de 3 mil 774.50 pesos a 4 mil 529, cuando se detectaba a un conductor en primer grado.En segundo grado la multa era hasta de 5 mil 284 y en tercero hasta los 6 mil 39 pesos.El regidor del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Fernández Sígala, coordinador de la comisión de Gobernación, declaró que el espíritu de las modificaciones al reglamento fue sentar precedentes para que los conductores sean cuidadosos en el manejo y evitar accidentes.El 22 de mayo el Cabildo aprobó por unanimidad la reforma al Reglamento de Vialidad y Tránsito para eliminar las sanciones económicas por manejar en estado de ebriedad.Con ello, los conductores alcoholizados sólo quedan retenidos de 24 hasta 36 horas –según determine un juez cívico– en el Centro de Recuperación Cívica Total (Cerecito).Posteriormente el 28 de agosto en sesión extraordinaria de Cabildo se aprobó por unanimidad, nuevas reformas y sanciones, así como aumentar los costos de las multas hasta más de 1000 por ciento en algunos casos.Con la actualización de precios, la falta de licencia o vencida, así como la falta de tarjeta de circulación, que estaban de 150.98 a 301.96 pesos, quedaron de 2 mil 642.15 a 2 mil 793.13 pesos.Omitir alto, de 528.43 pesos a 679.41 pesos, ahora es de, 754.9 a 905.88 pesos.No respetar la luz roja, 528.43 pesos a 679.41 pesos pasó de mil 509.8 a 2 mil 264.7 pesos.No respetar límites de velocidad, 754.9 a 905.88 pesos y quedó de mil 509.8 a 2 mil 264.7 pesos.Choque, de mil 509.8 a 2 mil 264.7 pesos y está de 3 mil 774.5 a 4 mil 529.4.Volcadura de mil 509.8 a 2 mil 264.7 pesos, quedó de 4 mil 529.4 a 5 mil 284.3 pesos.Atropello de 3 mil 19.6 a 3 mil 774.5 pesos; el precio actual es de 4 mil 529.4 a 5 mil 284.3 pesos.Darse a la fuga era de 3 mil 774.5 a 5 mil 284.3 y quedó de 5 mil 284.3 a 6 mil 39.2 pesos.Usar celular o aparato en circulación, de 150.98 a 301.92 pasó de mil 509.8 a 2 mil 264.7 pesos.Falta de engomado ecológico y vehículo ruidoso o contaminante, era de 754.9 a 905.88 pesos y ahora se cobran de mil 509.8 a 2 mil 264.7 pesos.Falta de licencia o licencia vencida en conductores de 16 y 17 años de edad; 2 mil 642 a 2 mil 793.13 pesos.Caída de persona; 4 mil 529.4 a 5 mil 284.3 pesos.Salida de camino, hecho de Tránsito no especificado y hecho de Tránsito por causa generadora; 3 mil 774.5 a 4 mil 529.4.Conductor transportista con síntomas simples de aliento alcohólico y comisión de delito al conducir en estado de ebriedad; de 5 mil 284.3 a 6 mil 39.2 pesos.Conductor menor de edad en estado de ebriedad; 6 mil 39.2 pesos.• Falta de licencia o vencida $301.96 $2 mil 793.13• Omitir alto $679.41 $905.88• No respetar la luz roja $679.41 $2 mil 264.7• Exceso de velocidad $905.88 $2 mil 264.7• Caída de persona $5 mil 284.3• Salida de camino, hecho de Tránsito no especificado y hecho de Tránsito por causa generadora $4 mil 529.4*Las cantidades sólo reflejan el tope de la sanción

