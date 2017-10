Relanzará Municipio licitación de chalecos antibalas

Luego de que la licitación para la adquisición de 180 chalecos antibalas se canceló, este lunes se lanzarán de nuevo las bases en el sitio de Internet Compranet, dio a conocer el oficial mayor, Víctor Manuel Ortega Aguilar.El proceso había iniciado en la última quincena de septiembre y el fallo se iba a dar el 2 de octubre pero se suspendió para “abrir” más la convocatoria y que pudieran participar más empresas, afirmó.El funcionario dijo que ya estaban interesados 10 proveedores, quienes pueden volver a participar.“La cancelamos porque había algunas dudas en las bases, las muestras que se recibieron no cumplían con los requerimientos que buscaba la Secretaría de Seguridad Pública”, mencionó.Explicó que como en este caso las bases se publican en Compranet no hay necesidad de venderlas a las empresas interesadas.“Es licitación pública nacional, y solamente se manda un oficio del interés de participación, entonces no hay desembolso”, expuso.El funcionario negó que la licitación estuviera dirigida a alguna empresa en especial y dijo que las bases se modificaron para establecer los requerimientos mínimos del material.“Y todos los productos puedan ser superiores y puedan entrar más empresas”, declaró.El oficial mayor dijo que las características que se habían incluido en la primera convocatoria pocos proveedores las podían cumplir.“Para no meternos en problemas vamos a abrirla más”, mencionó Ortega Aguilar.Además de los chalecos antibalas se van a adquirir fornituras, esposas y uniformes para la Policía Municipal.El primer proceso se canceló cuando se habían realizado dos juntas de aclaraciones con las empresas interesadas en participar.El regidor panista, Hiram Contreras Herrera, integrante del Comité de Adquisiciones declaró que en la segunda reunión que se realizó el 21 de septiembre hubo cuestionamientos de los proveedores que estaban concursando, porque presumían que la licitación va dirigida.El oficial mayor explicó entonces que en esa junta de aclaraciones un participante se inconformó, pero dijo que fue porque él pretendía meter una marca determinada de uniformes, lo cual no está permitido.

