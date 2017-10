Mezclan fronterizos cultura y tradiciones

Mientras que las tiendas de la ciudad ya se observan adornadas con imágenes de telarañas, calabazas, calaveras y todo tipo de objetos alusivos a Halloween y Día de Muertos, los fronterizos se preparan para celebrar las tradiciones de Estados Unidos y México.En medio del ambiente que viste de colores otoñales a octubre y noviembre, el obispo de la Diócesis de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos, hizo un llamado a los creyentes a no dejarse llevar por la influencia anglosajona y concentrarse en las tradiciones mexicanas.“No hagan fiestas de Halloween, eso no es de nuestra cultura. Es mejor enfocarnos en el Día de Muertos”, dijo.Agregó que como mexicanos, es importante hacerle honor a las fiestas nacionales, que además tienen un sentido espiritual como rendir tributo a los difuntos.“Hay que recordar a nuestros muertos, oremos por ellos, hay que recordarlos con agrado”, expresó.En cambio, las fiestas del también conocido “Noche de Brujas” sólo se realiza por diversión y paganismo.“Hay que darle sentido a todo lo que hay con alegría, partiendo de la luz, de la alegría que vivimos”, dijo.La tradición de Halloween ha sido adoptada por los habitantes de Ciudad Juárez desde la década de 1940, y a la fecha, persisten opiniones divididas sobre si debe celebrarse al estar presuntamente más vinculada a cultos oscuros.Eduardo Hayen Cuarón, párroco de Catedral, señaló el año pasado que el Halloween es una cuestión cultural y no hay nada de malo en celebrarlo mientras no se involucren prácticas de ocultismo, satanismo o espiritismo.Por su parte, ayer el obispo hizo un llamado a la comunidad a retomar la realización de altares de muertos dentro de las escuelas y hogares.“Al estar con la vecindad cercana de Estados Unidos, esa influencia de alguna manera nos ciega muy rápido, por eso hay que partir de los más importante, de la fe”, dijo.Respecto a las actividades que podría realizar la Diócesis con motivo de la conmemoración mexicana que se festejará el próximo 1 y 2 de noviembre, el obispo dijo que se efectuaría tal vez alguna homilía especial y que estarían avisando lo propio en los próximos días. (Karen Cano / El Diario)

