Circulan más de 10 mil con ‘placas’ chuecas

Con un engomado blanco con números en rojo que utiliza como placa, José Luis Sáenz trae en circulación su camioneta pickup modelo 1992. Esa ‘matrícula’ la compró con los mismos loteros de vehículos usados donde adquirió su unidad traída desde Estados Unidos.“La troca no se puede importar, ya no entra ni para fronterizar, pero la necesito para moverme en la ciudad”, dice el hombre que asegura que con ese documento no oficial, realiza sus trayectos sin que los agentes viales o de la Policía lo molesten.En esa misma situación se encuentran más de 10 mil personas que circulan por la ciudad amparadas en un engomado que se empezó a expedir a 350 pesos en enero pasado por un grupo de tianguistas de autos usados.No es un documento válido, es ilegal y contraviene las normas establecidas y acuerdos pero en la práctica es avalado por autoridades locales y estatales, en esto último coinciden propietarios de autos ‘chuecos’ y loteros.“Con la matrícula de cartón, los agentes de Tránsito no me piden ‘mordida’ ni me molestan”, asegura Sáenz, quien adquirió su unidad en 800 dólares en uno de los tianguis que se encuentran sobre la avenida Carlos Amaya, pero, dice, sin alternativas a su alcance para legalizarla.Y es que desde el 2008 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público restringió la importación de vehículos usados y elevó los costos de internación legal, mientras que los amparos otorgados por magistrados federales utilizados para introducir las unidades a bajo costo fueron, a partir de ese mismo año, desechados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el 2015.Aunque en ese período las autoridades estatales y federales implementaron al menos tres programas para legalizar vehículos chuecos en el estado, alcanzando la regularización de más de 200 mil unidades –la mayoría en esta frontera–, el problema siguió en aumento pero ya sin alternativas baratas de registro ni control sobre su proliferación en las calles de la ciudad.En estas condiciones, la única opción que encontró José Luis, fue la adquisición de un engomado no oficial con número de identificación para su camioneta sin placas que venden los mismos loteros.Engomados para ‘chuecos’, sin valor oficialDirigentes de las organizaciones de comerciantes de autos usados y promotores de esa matrícula dicen que con esta actividad pretenden integrar un censo de autos internados ilegalmente al país para promover su regularización, pero no tienen valor oficial.También, agregan, buscan coadyuvar con las autoridades al entregárseles la base de datos, con fines de seguridad.Quienes adquirieren los engomados, son propietarios de carros “chuecos” de modelo 2006 y anteriores que no son sujetos a importación, señaló al arrancar el programa Régulo Muñiz, de la Unión de Vendedores de Autos, La Curva Renacimiento.Este censo o registrar los autos ‘chuecos’ es implementado por comerciantes de cinco tianguis desde enero de este año, a raíz de que la Federación cerró las puertas a la importación de autos de modelos más antiguos al lograr que la SCJN desechara los amparos y ratificara las restricciones al ratificarse el decreto del 2008.De acuerdo con datos oficiales, las importaciones mediante amparo se hicieron desde mediados del 2008 hasta mediados del 2015, y en los años intermedios, cuando se alcanzó el flujo más alto, por esta frontera se internaban a todo el país entre 500 mil y 600 mil vehículos al año.Sin embargo, el fallo a favor de la Federación, no impidió que siguieran llegando unidades, ahora en forma ilegal.Alberto Rivera Gutiérrez, dirigente de la organización de Vendedores de Autos Usados de la Curva, donde se expide ese engomado, afirma que se tiene la tolerancia del presidente municipal Armando Cabada, porque se ha opuesto a decomisar ‘chuecos’. Nos permite circular sin problema alguno, afirma.El líder de los comerciantes, señaló que el principal obstáculo para que los autos circulen debidamente importados, es el decreto del 24 de diciembre del 2008 ratificado durante 8 años y que violenta el apartado automotriz del Tratado de Libre Comercio.Desde entonces, la ciudad se ha ido inundando poco a poco de unidades sin importar hasta estimarse más de 40 mil en la ciudad mientras que en todo el estado, los integrantes del Congreso del Estado estiman el doble.Ese número de unidades le representan al gobierno un problema de seguridad debido a que no se sabe quién las tripula, por lo que Rivera Gutiérrez asegura que el censo que ellos están implementando, colabora en ese sentido con las autoridades.“El banco de información lo tienen ya las autoridades, les entregamos un banco de información a Tránsito, Fiscalía General del Estado, Policía Municipal, a todas las autoridades, ya saben quién porta esos vehículos”, refirió.De enero a la fecha, los loteros han expedido más de 10 mil engomados, los que les ha dejado un ingreso de más de 3.5 millones de pesos,.Rivera Gutiérrez menciona que de lo recabado por esta actividad se usan para ayuda social.Fiscalía, sola en operativosBajo este panorama, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha implementado acciones de aseguramiento de unidades ilegales en circulación, lo que ha llevado al Congreso a pronunciarse por pedir a la Federación que lleve a cabo un nuevo programa de control para vehículos sin placas.En tanto que el presidente municipal Armando Cabada Alvídrez, dijo que el Municipio no participará en esas acciones.Aseguró que en tanto no exista un programa que dé la oportunidad de regularizarlos, su Gobierno no afectara el patrimonio de la ciudadanía.Señala que quienes poseen este tipo de vehículos no lo hacen por gusto, sino por la necesidad que tienen de utilizarlos para sus quehaceres diarios.Por ello, consideró que la Federación deberá establecer los mecanismos necesarios que permitan llevar a cabo un programa de regularización, pues sólo de este forma se atenderá la necesidad que existe porque los vehículos que circulan en la ciudad estén plenamente identificados, situación con la que aseguró estar de acuerdo.En contraste, el Gobierno del Estado estaría por ratificar el Anexo 8 con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que se le faculta y obliga a decomisar unidades irregulares y le impide implementar un censo oficial.Ese convenio le delega al Gobierno estatal facultades en materia de Fiscalización y Cobro de impuestos, incluyendo los relativos a la materia de Comercio Exterior, para que lo apoye abarcando más contribuyentes a cambio de diversos incentivos y participaciones al Estado, de acuerdo con información oficial.Piden a Federación retirar trabasPara enfrentar la problemática, las organizaciones de comerciantes de autos usados de Ciudad Juárez han propuesto al Gobierno federal acatar lo que dispone el Tratado de Libre Comercio (TLC), es decir, retirar las trabas que impone en el decreto automotriz y un programa de regularización para los que ya se encuentren en territorio nacional.En el caso de la frontera, proponen regresar el esquema de fronterización anterior que por décadas permitió a los juarenses acceder a vehículos importados legalmente sin restricciones excesivas.En Ciudad Juárez la propuesta fue entregada al subsecretario de Gobierno Ramón Galindo, quien declaró que se analiza la gestión ante la Federación para flexibilizar la fronterización. (Juan de Dios Olivas / El Diario)