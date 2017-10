‘Habrá más corrrupción’

El encarecimiento de las multas viales provocará mayor corrupción entre los ciudadanos y los agentes de Tránsito, señalan conductores y organizaciones de la sociedad civil.“Sé que no es lo correcto, pero a veces los tránsitos no tienen criterio y alegan cualquier motivo para infraccionar y poder multar y a mí en lo particular se me hace más fácil darles el dinero que ir por la tarjeta de circulación o la licencia a las oficinas, y más ahora más caras”, relató José Luis, un conductor.José Márquez Puentes, representante de la Fiscalía Ciudadana Anticorrupción (Ficiac), consideró que este incremento obedece a fines recaudatorios del Municipio y que los guiadores preferirán dar dinero antes que pagar multas más caras.Desde el punto de vista del exregidor, el Ayuntamiento no está cumpliendo con la función preventiva y la promoción de la cultura del respeto a la ley de vialidad.“Estas sanciones económicas son para cualquier ciudadano un pago extraordinario que afecta su economía y el aumentarlas son una forma más de castigar al ciudadano y una forma más del Municipio de recaudar fondos para los usos que él quiera”, comentó.Para Alcides Flores Martínez, director de Ciudadanos Organizados por el Desarrollo Integral de las Comunidades (Codic), quien manifestó su oposición a esta medida, al aprobar el aumento, los regidores demostraron ser insensibles ante la situación económica de las familias.El director de esa asociación señaló que las autoridades no tomaron en cuenta la opinión de la gente ni valoraron el difícil escenario financiero que, dijo, prevalece en la ciudad.“Esto orilla a que se estén dando actos de corrupción, que se extorsione más a los guiadores que cometen algún tipo de infracción o que estén cazando para multar. Estos actos sabemos que no se han erradicado y no se pueden erradicar”, indicó.