Preparan demanda contra Cecytech

Como una forma de expresar su inconformidad por la incorporación de sus agremiados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), profesores del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (Cecytech) salieron ayer a las calles para dar a conocer su caso a la comunidad.Una docena de profesores estuvieron ayer en el cruce las avenidas Tecnológico y Teófilo Borunda, repartiendo volantes informativos entre los guiadores.“La siguiente semana, el sábado, haremos una marcha en la ciudad de Chihuahua al palacio e interpondremos una demanda formal en contra de Cecytech por la omisión de responsabilidades al no habernos afiliado a un sistema de seguridad social en cuanto fue creado”, dijo Ángel Martínez, coordinador local del Sindicato de Trabajadores del Cecytech.Desde hace meses que los maestros han realizado paros laborales en todo el estado.En esta frontera la acción se realizó en dos ocasiones.La primera vez denunciaron que no contaban con servicio médico desde hace 20 años que inició labores el subsistema.Entonces se hablaba de varias opciones, la más viable para ellos era ser integrados a Pensiones Civiles, donde había espacio y todas las facilidades para ser adheridos, sin embargo, resultaba más caro para la Dirección General del subsistema.Esta semana, en conferencia de prensa, las autoridades educativas indicaron que los trabajadores serían incorporados al IMSS. Con ello, perdieron antigüedad y otros beneficios.“Al entrar al IMSS se tiene que iniciar a cotizar unas mil 200 semanas laborales, algo así como 20 años, además al retirarnos no tendremos pensión sino Afore y recibiremos un pago como de 3 mil pesos al mes”, dijo.Otra de las cosas con la que están inconformes tras esta decisión, es que estarán sujetos al esquema básico de salud, dejándolos sin cobertura en algunas enfermedades crónicas que muchos profesores padecen.En esta ciudad hay siete planteles Cecytech, en los que existen unos 100 profesores sindicalizados en el Sitcecytech. No obstante, la medida afecta a todos los 400 que brindan clases en la región, entre agremiados y no agremiados.“El Cecytech ha mantenido una postura abierta, escuchando las preocupaciones de los trabajadores y de las organizaciones sindicales, y desde un inicio se buscó que el beneficio fuera para la mayoría, y que dentro de lo financiero y lo presupuestal, la institución pudiera cumplir”, dijo la directora general de Cecytech, Ana Belinda Ames Russek.

