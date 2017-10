En la calle y a la deriva por desahucios

Año Desalojos

2013* 188

2014 283

2015 250

2016 185

2017** 122

*De marzo a diciembre

** De enero a agosto

Fuente: Tribunal Superior

de Justicia de Chihuahua

Año Casos en tribunales

2013* 1,543

2014 1,660

2015 2,279

2016 1,792

2017** 1,606

*De marzo a diciembre

** De enero a agosto

Fuente: Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua

Dieciocho años después de que compró su casa con crédito hipotecario, Georgina Franco Ortiz terminó en la calle.El pasado martes fue desalojada de su vivienda ubicada en Valle de las Torres, del fraccionamiento Valle de Bravo. Con todos sus muebles en la vía pública, junto con su familia quedó a la deriva.La mujer dice que ha vivido meses de angustia. Fue incluso diagnosticada con un trastorno de pánico tras meses de vivir con el temor de que en cualquier momento sería expulsada del inmueble, debido a que ella y su esposo cayeron en mora.“Tuve que ir al psiquiatra porque era mucho acoso de que viniera una y otra persona, me quedaba en la incertidumbre esperando qué iba a pasar” afirma.El temor de Georgina se hizo realidad el martes pasado, cuando un actuario, abogados de una inmobiliaria y varios policías llegaron a su vivienda y sacaron todos sus muebles a pesar de que un juzgado federal les otorgó un amparo al determinar que hubo irregularidades en el juicio hipotecario seguido en su contra.Pero su caso no es el único. En los últimos cuatro años, mil 28 familias juarenses han sido desalojadas de sus casas por orden de un juez, debido a problemas para pagar su crédito con bancos o el Infonavit, revelan datos Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua.A finales de septiembre pasado se presentó un caso en el que exhibió ante la opinión publica la problemática, luego de que policías municipales desalojaron con violencia a una familia en Fuentes del Valle.El hecho desató controversia e indignación de los vecinos de la zona que denunciaron a los agentes porque, aseguran, golpearon, esposaron y tiraron al piso a integrantes de la familia que pusieron resistencia.Este no fue el caso de Georgina. En su desalojo no hubo exceso de violencia, así lo cuenta la mujer desde la sala de una casa que les fue facilitada por un familiar para que tenga dónde pasar unos días mientras encuentran un lugar para vivir.Aunque enfrentar desahucio sí ha sido traumático, dice.Narra que ella y su esposo adquirieron la casa, en la que vivieron hasta hace unos días, con crédito hipotecario que contrataron a finales de 1999 en UDIS –Unidades de Inversión que se aplican en créditos hipotecarios–, pero el monto del adeudo iba subiendo cada año y su capacidad de pago disminuyendo hasta que entraron en mora.Así, los representantes de diversas compañías los visitaban de manera constante para amedrentarlos.Cifras del Tribunal Superior de Justicia en el estado exhiben que cientos de familias han enfrentado el desahucio en los últimos cuatro año y el problema va en aumento. En ese tiempo, mil 28 familias juarenses han sido desalojadas de sus casas por orden de un juez, tras concluir juicios hipotecarios.De marzo a diciembre de 2013, un total de 188 personas perdieron sus viviendas al concluir los juicios; otras 283, en el 2014; 250, en el 2015, y 185 más en 2016. De enero a agosto de 2017 suman 122 las familias echadas a la calle.Pero esos números podrían ir en aumento, debido a que 8 mil 880 personas enfrentan juicios hipotecarios que se han abierto de marzo de 2013 al mes de agosto de este año.En su mayoría, es decir más de la mitad, son créditos otorgados por el Infonavit y el resto corresponde a instituciones y administradoras de crédito.En el caso de Georgina el crédito se le otorgó a su esposo por parte de Hipotecaria Mexicana, que a su vez vendió la cartera a otras compañías y aunque siguieron pagando e incluso negociaron con ellos, por años han estado en la incertidumbre respecto a su patrimonio.“Lo compramos a Hipotecaria Mexicana que después vendió y no sabemos qué pasó, pero de buenas a primeras llegó Crédito y Casa y empezó a cobrar también. Luego pasó otro tiempo y llegó Coppel, luego vino ABC Capital a cobrar, después le perdimos la pista a ABC Capital. Siempre tuvimos la intención de pagar pero el crédito estaba en UDIs y queríamos que nos reestructuraran a pesos, pero ya no hubo quién tuviera la personalidad jurídica para decir que era dueño”, dice la mujer.En febrero del año pasado, al presentarse a pagar el Predial, Georgina y su esposo José Luis Ortega Soto se dieron cuenta que la propiedad ya no estaba a nombre de él.Cinco años atrás habían recibido una demanda que contestaron en tiempo y forma, pero después ya no recibieron avisos judiciales y no se enteraron que el proceso avanzaba.Ahora saben que su proceso se llevó en rebeldía aunque ellos estuvieron pagando a las administradoras de crédito que se presentaban a cobrarles, también pidieron la reestructuración y ofrecieron el crédito de Infonavit de Georgina.“Me dijeron, en ABC Capital, que mejor entregara la casa porque todos esos juicios estaban asignados a un juzgado en Culiacán y que nos iba a salir muy caro las contestaciones de las demandas e ir a Culiacán a llevar las pruebas y ver citatorios. Me pidieron que mejor me desistiera y entregara la casa, pero después ya nadie vino”, expone Ortega.La pareja indica que la incertidumbre de no saber qué va a pasar con su propiedad les ha afectado su calidad de vida y en la dinámica familiar.“Yo tuve que ir al psiquiatra porque era mucho acoso. Llegó un momento en que caí en depresión, no quería salir de la casa, no sentía certeza de nada, ya nada más estaba dormida”, afirma Georgina.“Llegue a pensar en el suicidio, era tanto lo que yo sentía cuando escuché que habían ido a la casa de una señora con una pistola y le habían dicho que ya se tenía que salir porque ya no era su casa”, agrega.Cuenta que el psiquiatra le diagnosticó trastorno de pánico, de estar pensando que la estaban persiguiendo, por la cantidad de personas que la buscaban.“Por eso estoy en tratamiento, estoy tomando dos antidepresivos y un tranquilizante para poder estar así”, dice. (Blanca Carmona / El Diario)