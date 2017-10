Sí sabían ediles de aumentos a multas viales

Los regidores del Ayuntamiento de Juárez sí sabían del aumento a las multas viales, indicó el coordinador de los regidores panistas, Eduardo Fernández Sigala.Contrario a lo declarado por otros regidores, el funcionario dijo que incluido el también panista Hiram Contreras, sí hubo conocimiento del proyecto que significó un incremento de hasta 18 veces en algunas multas.“Sí sabíamos, de hecho tenemos un grupo de WhatsApp y dije que lamentaba esas declaraciones porque no corresponden a la realidad”, aseveró.“Trabajamos 3 días en el proyecto porque hubo algunas cuestiones que no nos parecieron y las modificaron. Después hubo una reunión donde se citó a los 20 regidores y se les dio a conocer que había un proyecto que ya había sido dictaminado… Se les iba a poner para su consideración en la sesión de Cabildo. Después se les hizo llegar el documento”, aseguró.En el mismo sentido se pronunció Roberto Rentería Manqueros, secretario del Ayuntamiento, quien rechazó la posibilidad de que los regidores hayan sido “chamaqueados”.“No se puede hablar de ese término coloquial de chamaquear cuando se pasa para la revisión el proyecto íntegro y si por alguna razón no se revisa o se revisa en parte, no es una cuestión nuestra”, aseveró.El video de la sesión de Cabildo del 28 de agosto, disponible en la página de Facebook del Municipio de Juárez, muestra que el regidor Fernández Sigala explicó de los aumentos, señalando incluso algunos artículos.El video muestra cómo algunos regidores observan su celular o platican entre ellos.Al final de la sesión, que duró casi tres horas y media, el regidor Pablo Arana Pérez agradeció por la explicación de Fernández de las reformas que serían aprobadas por unanimidad.Luego de algunos reclamos sobre los aumentos, ambos funcionarios dijeron que se contempla una revisión de las modificaciones.“Yo puedo comprometerme a revisar otra vez esas modificaciones y enfocarme en lo que implican esos aumentos y en todo caso ya serían las comisiones respectivas de hacer los ajustes que se tengan que hacer”, aseguró Roberto Rentería.Fernández aseguró que se revisarán los incrementos y las nuevas infracciones (salida de camino, hecho de tránsito no especificado y hecho de tránsito por causa generadora), ya que podrían prestarse a ser aplicados con discrecionalidad por los agentes.“La semana que entra voy a citar a Comisión de Gobernación para darle una checada al reglamento y hacer un ajuste y sobre todo definir”, detalló.El espíritu de las modificaciones al reglamento, declaró Fernández, fue sentar precedentes para que los conductores sean cuidadosos en el manejo y evitar accidentes.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.