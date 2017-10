Con el estudio logran metas y un mejor futuro

Hace un año Luz Campos pasaba el tiempo buscando trabajo, conseguía uno y otro sin saber qué haría de su vida, hasta que decidió superarse e ingresó al curso de asistente educativo que ofrece el centro comunitario Bertha Chiu.Ayer se graduó de esa carrera técnica al igual que otras 120 mujeres y hombres que terminaron las especialidades de técnico en urgencias médicas, auxiliar en enfermería y terapia física, en un evento realizado en el Centro Cultural de la ciudad, ubicado en el circuito Pronaf.“Sí se puede, podemos realizarnos en lo que deseamos”, expresó ayer.Campos, de 31 años y madre soltera de tres pequeños, asistió durante un año a clases; cursó 12 módulos, uno por mes, pagando 50 pesos a la semana.Ahora, la habitante del fraccionamiento Del Real “quiere dedicarse a realizarse como persona, encontrar un trabajo en una escuela, una guardería o una estancia infantil”.“Me he desarrollado mucho, en el ámbito con mis hijos también me siento realizada. Sí se puede terminar una carrera o un curso”, expresó.Todos los graduados de ayer se capacitaron en los centros comunitarios Granjas de Chapultepec, Bertha Chiu y El Jarudo.De acuerdo con el Municipio, las carreras técnicas se imparten a la población juarense a partir de los 15 años de edad.En un año reciben la preparación necesaria para apoyar en el área médica y educativa, lo que les permitirá mejorar su nivel de vida, ya que adquieren los conocimientos necesarios para emplearse en hospitales y escuelas, entre otros.Asimismo, se informó que los cursos técnicos que se ofrecen cuentan con la validez oficial de la Secretaría de Educación Pública a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (Icatech).Al terminar la preparación académica, los alumnos realizan sus prácticas en hospitales públicos o privados de la ciudad, en clínicas y en los consultorios médicos de los centros comunitarios, a fin de que puedan ser contratados al egresar de la carrera técnica.“No estaba haciendo nada, me dedicaba a trabajar y trabajar, pensé que no podía mezclar el trabajo con el estudio, pero ahora siento que puedo salir adelante, tener otro empleo porque estoy en empresa maquiladora y quiero dedicarme a otra cosa; me gustan mucho los niños”, afirmó Campos. (Javier Olmos / El Diario)

