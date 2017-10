‘Truenan’ contra alza en multas

Cargando

El encarecimiento de las multas viales provocó la sorpresa y el enojo de conductores que fueron infraccionados en los últimos días y que ayer acudieron a las cajas de Tránsito a pagar.“Rebasé el límite de velocidad y me están cobrando 2 mil 076 pesos, no la pagué porque no completo, se me hace demasiado caro”, reclamó Jesús Castro, quien fue sancionado el viernes por conducir a exceso de velocidad.Representantes de la sociedad civil también reprobaron el incremento y la creación de nuevos motivos de multa que consideraron ambiguos como ‘hecho de tránsito no especificado’ o ‘hecho de tránsito por causa generadora’, lo que, señalaron, vulnera los derechos de los conductores y los deja a expensas del criterio de los agentes.La multa que impuso el agente a Castro asciende a 4 mil 200 pesos, pero con descuento tiene oportunidad hasta el 20 de octubre para pagar prácticamente la mitad.“Me dijeron que si no pago para el 20 de octubre me van a cobrar 4 mil 200 pesos, si no puede pagar esta… así me ando hasta que junte el dinero. Se me hace muy elevada, demasiado; es injusto porque uno gana poco dinero para venir a darlo aquí”, externó.En la nueva boleta, que se expide a través de un equipo digital, aparece el motivo de la sanción pero no el número de las Unidades de Medida y Actualización (UMA) que el guiador debe pagar. Conductores dijeron que tampoco el elemento vial lo mencionó a la hora de la infracción, por lo que la sorpresa llegó a la hora de liquidar.Javier Cuéllar, decano del Colegio y Barra de Abogados Benito Juárez, comentó que el ciudadano tiene derecho a saber específicamente por qué se le está aplicando una sanción de tipo vial e indicó que las dos nuevas infracciones mencionadas no dejan claro en qué casos se usarán.“No deben ser operadas. Se prestan a actos de corrupción, a que se inventen motivos y dejan al ciudadano en total indefensión”, opinó.El incremento de las infracciones se aprobó por unanimidad en sesión extraordinaria de Cabildo el 28 de agosto, se publicó el 9 de septiembre en el Periódico Oficial del Estado y al día siguiente entró en vigor. Sin embargo hasta ahora se difunde la información.De las que más subieron están no respetar luz roja y exceso de velocidad, que alcanzarán hasta 2 mil 264.7 pesos.Otro guiador que se identificó como Ricardo López, acudió ayer a la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) para pagar una infracción que le impusieron porque su vehículo no traía defensa trasera.“Se la quité porque me chocaron y por eso me infraccionó el tránsito”, expuso.El importe ascendía a 75 pesos, pero al ingresar el número de documento a la caja, el sistema desconocía el motivo de la infracción, que la relacionaba con la falta de placa colocada en la paste posterior del automóvil. Le pidieron que regresara el lunes.Con el nuevo sistema digital de cobro que ya empezaron a utilizar algunos agentes, al momento de aplicar una sanción ya no se recogen documentos, pero a la segunda falta acumulada se retendrá el vehículo, advirtió la dependencia.Lorenzo Mercado, otro conductor que acudió ayer a saldar la multa aplicada el viernes, se quejó de que la agente Antonieta Ramírez Castorena, le quería recoger la licencia sin entregarle una boleta.Finalmente, después de una discusión, refirió, sacó el ticket color blanco, pero aun así le retuvo el documento, por el cual pagó 250 pesos para recuperarlo.Sergio Conde Varela, representante de la organización Patria Nueva, dijo que es necesario hacer una reingeniería del reglamento de Tránsito para no dejar lugar a discrecionalidades.Señaló que las autoridades deben sujetarse al artículo 31 constitucional fracción IV, que menciona que las multas deben cumplir con el principio de proporcionalidad con base en la capacidad de los ciudadanos y equitativa en justicia.Refirió que lo anterior podría aumentar la promoción de amparos por parte de los guiadores.En ello coincidió Eduardo Mariscal Ojeda, presidente de la Federación de Abogados del Estado de Chihuahua Zona Norte, quien remarcó cualquier persona tiene derecho a saber por qué se le está infraccionando.Además criticó la postura de regidores de oposición, quienes aseguraron desconocían el haber aprobado los aumentos.Hernán Ortiz Quintana, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap), dijo que es una irresponsabilidad por parte de los ediles cobrar un sueldo tan elevado en un puesto de suma importancia para la ciudad y que ni siquiera se enteren de lo que hacen. (Javier Olmos / Cinthya Ávila / El Diario)