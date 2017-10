El ciudadano no entiende: tránsitos

Agentes de Tránsito justificaron ayer el aumento a las infracciones viales al asegurar que el ciudadano “no entiende”.Y como ejemplo expusieron el teléfono celular, prohibido totalmente entre conductores y pese a que la restricción inició hace más de 10 años, se han registrado accidentes graves porque los guiadores “van texteando o hablando”.Hasta marzo de 2016, cuando la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) hizo público el último informe trimestral de estadísticas, el uso de celular o aparato en circulación se encontraba entre los 12 motivos de infracciones viales más frecuentes.Ahora, expusieron los oficiales entrevistados a condición del anonimato, con las modificaciones al Reglamento Vial, la multa por uso del celular aumentó 100 por ciento, al pasar de dos UMA (Unidad de Medida y Actualización) a 20 UMA, es decir de 150.99 a mil 509 pesos, considerando el valor de cada UMA en 75.49 pesos.El Reglamento en el capítulo único de los conductores menciona en el artículo 88, apartado 20, que es obligación del guiador no conducir operando o accionando teléfonos celulares o cualquier otro aparato electrónico, eléctrico o mecánico, que ocasione distracción al conducir, salvo que se utilicen los accesorios necesarios que permitan el libre uso de las manos para tales efectos, y no obstruyan la visibilidad.El incremento a las multas viales se hace público poco después de que Plan Estratégico diera a conocer un aumento en el número de ciudadanos que “dio mordida para no ser infraccionados por un agente de tránsito, según las encuestas correspondientes al 2017.El año pasado un 34. 8 por ciento de los ciudadanos encuestados aceptó haber dado “mordida” a los oficiales para evitar la multa, mientras que este año aumentó a 42.1 por ciento de guiadores encuestados los involucrados en actos de corrupción, según el reporte del organismo.Los agentes viales expusieron que son varias los motivos de infracción que aumentaron en forma drástica a partir de la publicación del nuevo Reglamento Vial el pasado 9 de septiembre del 2017El personal operativo de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) explicó que ahora, omitir un alto gráfico aumentó de 7 UMA a 10 UMA. Omitir la luz roja pasa de 7 a 20 UMA; el guiar a exceso de velocidad aumentó de 10 a 20 UMA.Mientras que las sanciones a las personas involucradas en accidentes viales también registran un aumento considerable, ya que en caso de choque pagarán de 20 a 50 UMA; en volcadura que era de 20 pasa a 60 UMA y en atropello de 40 pasa 60 UMA.El darse a la fuga en cualquier percance vial implicará una multa económica de 70 UMA.En el caso de los motivos “hecho de tránsito no especificado” y “hecho de tránsito por causa generadora” solo aplican en casos de accidentes viales, explicaron los agentes viales.Es decir, un hecho de tránsito no especificado en la boleta de infracción es cuando ocurren accidentes varios como por ejemplo la caída de una persona que viaja a bordo de la caja de una camioneta tipo pick up, cuando cae una persona que va bajando de la rutera y el chofer acelera la unidad o cuando una persona está reparando un neumático y se le vence el gato hidráulico y resulta herido.Esos son hechos no especificados en la papeleta y que son muy comunes, explicaron los oficiales entrevistados.Respecto a hecho de tránsito por causa generadora, se aplicará si el conductor, por ejemplo, omite una luz roja y causa un choque, se sancionará lo que generó el accidente, además del accidente, indicaron.Mientras que los conductores ebrios involucrados en accidentes viales ya serán sancionados, esto se debe a que anteriormente los conductores alcoholizados y detenidos como presuntos responsables eran consignados ante el Ministerio Público y evadían el ingreso al Cerecito.Ahora recibirán la sanción económica acorde al grado de alcoholemia que presenten.“Esto no se ve como un esfuerzo para reducir los accidentes, pero eso es en realidad lo que se busca”, dijeron los agentes.Hasta el momento la DGTM no contempla realizar una campaña de difusión de las modificaciones al Reglamento Vial, dijo ayer la vocera de la corporación, Alejandra Solís.Ayer se buscó una entrevista con encargada de la Dirección de Tránsito, Verónica Jaramillo, pero la servidora pública argumentó estar ocupada, dijo la portavoz.