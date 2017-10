Encarecen multas viales y crean nuevas

Las multas viales se encarecieron, algunas hasta 18 veces y además se crearon nuevas, informó la Dirección General de Tránsito Municipal.Aparte, con el nuevo sistema digital de cobro que ya empezaron a utilizar algunos agentes, al momento de aplicar una sanción ya no se recogen documentos, pero a la segunda falta acumulada se retendrá el vehículo, advirtió la dependencia.El incremento de las infracciones se aprobó por unanimidad en sesión extraordinaria de Cabildo el 28 de agosto, se publicó el 9 de septiembre en el Periódico Oficial del Estado y al día siguiente entró en vigor. Sin embargo hasta ahora se difunde la información.Algunas de las infracciones que más aumentaron son: no respetar luz roja y exceso de velocidad, que pasaron de un pago de mil 509 pesos a 2 mil 264.7.En el caso de traer licencia vencida o falta del documento las sanciones se elevaron de 150.98 pesos hasta los 2 mil 793.13 pesos.Las nuevas infracciones son: falta de licencia o licencia vencida en conductores de 16 a 17 años, caída de persona, salida de camino, hecho de tránsito no especificado y hecho de tránsito por causa generadora, se indicó pero sin explicar a detalle.Otras nuevas multas viales son: conductor transportista con síntomas de aliento alcohólico, conductor menor en estado de ebriedad y comisión de delito al conducir en estado de ebriedad, en este caso la sanción se aplica cuando el guiador cometa otra infracción o delito y vaya en estado de intoxicación etílica.La vocera de la Dirección General de Tránsito Municipal, Alejandra Solís, explicó que si las multas se pagan antes de 15 días se ofrece descuento de 40 a 50 por ciento, aunque no aplica para las graves, como no respetar luz roja.Además dijo que desde hace 15 días se están utilizando 40 equipos digitales para aplicar infracciones y cobrar la multa al momento con tarjeta de crédito o débito.Explicó que los agentes pueden recaudar el monto de la sanción porque los equipos “Handheld” incluyen terminal para tarjeta, así como impresora para expedir los tickets.En caso que el ciudadano no traiga tarjeta o dinero para disponer, recibe la multa y puede pagar en las oficinas de Tránsito de la avenida Óscar Flores y Teófilo Borunda, o en estación Sur o Babícora.La vocera expuso que el resto de los equipos Handheld para los 200 agentes de Tránsito se recibirán de manera progresiva, hasta llegar a cubrir a la totalidad de los elementos.Con la actualización de multas, la falta de licencia o vencida, así como la falta de tarjeta de circulación, que estaba de 2 a 4 Unidades de Medida y Actualización (UMA) quedó de 35 a 37.Es decir que de 150.98 a 301.96 pesos, la multa quedó de 2 mil 642.15 a 2 mil 793.13 pesos, lo que significa de 9 hasta 17 veces más.Omitir alto, de 7 a 9 UMA, 528.43 pesos a 679.41 pesos quedó de 10 a 12, 754.9 a 905.88 pesos.No respetar la luz roja, de 7 a 9, 528.43 pesos a 679.41 pesos, ahora es de 20 a 30, mil 509.8 a 2 mil 264.7 pesos.Choque, de 20 a 30, mil 509.8 a 2 mil 264.7 pesos; en 50 a 60, 3 mil 774.5 a 4 mil 529.4.Volcadura de 20 a 30, quedó de 60 a 70, es decir de 4 mil 529.4 a 5 mil 284.3 pesos.Atropello de 40 a 50, 3 mil 19.6 a 3 mil 774.5 pesos; a 60 a 70.Darse a la fuga era de 50 a 70, 3 mil 774.5 a 5 mil 284.3 y quedó de 70 a 80, de 5 mil 284.3 a 6 mil 39.2 pesos.Usar celular o aparato en circulación, de 2 a 4, 150.98 a 301.92 pasó de 20 a 30, que equivalen de mil 509.8 a 2 mil 264.7 pesos.Falta de engomado ecológico y vehículo ruidoso o contaminante, estaba de 10 a 12, de 754.9 a 905.88 pesos y ahora se cobrarán de 20 a 30.El valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el 2017 es de 75.49 pesos.Los nuevos motivos de sanciones son:Falta de licencia o licencia vencida en conductores de 16 y 17 años de edad: 35 a 37; 2 mil 642 a 2 mil 793.13 pesos.Caída de persona: 60 a 70; 4 mil 529.4 a 5 mil 284.3 pesos. Salida de camino: 50 a 60; 3 mil 774.5 a 4 mil 529.4. Hecho de Tránsito no especificado: 50 a 60.Hecho de Tránsito por causa generadora: 50 a 60.Conductor transportista con síntomas simples de aliento alcohólico: 70 a 80. Comisión de delito al conducir en estado de ebriedad: 70 a 80; de 5 mil 284.3 a 6 mil 39.2 pesos. Conductor menor de edad en estado de ebriedad: 80, 6 mil 39.2 pesos. (Araly Castañón / El Diario)No respetar luz roja / exceso de velocidadDe $1,509 hasta $2,264.7Licencia vencida o falta del documentoDe $150.98 hasta $2,793.13• Falta de licencia o licencia vencida a menores de 16 y 17 años• Salida de camino• Hecho de tránsito no especificado• Hecho de tránsito por causa generadora• Transportista con síntomas de aliento alcohólico• Menor en estado de ebriedad• Falta de licencia o vencida• Falta de tarjeta de circulación2,793.13• Omitir un altoDe 754.9 a 905.88• No respetar la luz rojaDe 1,509.80 a 2,264.70• ChoqueDe 3,774.50 a 4,529.40• Volcadura y atropello4,529.40 a 5,284.30• Darse a la fugaDe 5,284.30 a 6,039.20• Usar celular o aparato• Falta de engomado ecológico• Vehículo ruidoso o contaminante1,509.80 a 2,264.70• Falta de licencia o vencida en conductores de 16 y 17 años de edadDe 2,642.00 a 2,793.13 pesos.• Caída de persona4,529.40 a 5,284.30• Salida de camino• Hecho de Tránsito no especificado• Hecho de Tránsito porcausa generadora3,774.50 a 4,529.40• Transportista con aliento alcohólico• Delito al conducir en estado de ebriedad5,284.30 a 6,390.20• Menor de edad en estado de ebriedad6,039.20