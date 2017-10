Cuestionan actuación del Estado ante homicidio de periodista

El diputado local por el partido Morena, Pedro Torres, dijo ayer que el Gobierno del Estado ha actuado de manera irresponsable en el caso del homicidio de la periodista Miroslava Breach Veludecea, porque tiene miedo a detener a los presuntos responsables a pesar de que los tiene identificados.“Creo que han tenido miedo de actuar, es lo que considero, porque finalmente los tienen ubicados incluso territorialmente, saben dónde están, y no actúan en consecuencia, no veo otra razón más que miedo de no tener la fuerza suficiente para actuar en contra de ellos”, sostuvo.Como integrante de la comisión para dar seguimiento al caso, el legislador juarense comentó que la Fiscalía General del Estado les dio a conocer hace algunos meses detalles de la investigación.“Habiendo una investigación que en los términos en que la presentan es muy convincente y teniendo identificados a los responsables tanto materiales como intelectuales, nos parece muy irresponsable por parte del Estado no ejecutar las detenciones”, agregó.Aseguró que en la investigación sí hay elementos que señalan como móvil del crimen de la periodista chihuahuense la narcopolítica, es decir, la presunta participación de políticos inmiscuidos con el narcotráfico, .El periódico El Heraldo de Chihuahua publicó hace unos días que Miroslva Breach fue asesinada por órdenes de personas vinculadas con el grupo Gente Nueva, brazo armado del cártel de Sinaloa, en el municipio serrano de Chínipas y zonas aledañas.Según la publicación, los presuntos autores intelectuales del crimen cometido el 23 de marzo de este año son Adán Salazar Zamorano, detenido en 2011 y actualmente preso, y su hermano Crispín Salazar Zamorano. (Gabriela Minjáres)

