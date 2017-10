Denuncian ‘ilegalidad’ del Consejo Local del INE

La coordinadora de diputados locales de Morena, Leticia Ortega Máynez y el legislador juarense del mismo partido Pedro Torres Estrada cuestionaron la conformación del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Chihuahua.Argumentaron que los integrantes incumplen requisitos de elegibilidad e imparcialidad al tener afinidad al Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo que pone en entredicho al árbitro electoral.Ortega Máynez consideró preocupante que el árbitro electoral haga esas designaciones “a modo” para favorecer a partidos políticos y pronunciarse prácticamente en contra de Morena.Torres Estrada explicó que el órgano colegiado que se encargará de conducir el proceso electoral federal en el estado debió estar conformado desde septiembre y apenas el 5 de octubre se hizo la designación, lo que representa un retraso de 35 días.Además, denunció públicamente que varios de los integrantes están relacionados con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ocupan u ocuparon cargos públicos, y serán ellos los que designarán a los consejeros en los nueve distritos.“El INE inició el proceso con una serie de irregularidades que hacen dudar de la imparcialidad de las elecciones que serán concurrentes, es decir, de manera simultánea la federal con algunos estados”, dijo ayer en conferencia de prensa.La Junta Local del INE en Chihuahua afirmó que la designación de los consejeros electorales se hizo conforme lo establece la convocatoria y el retraso está debidamente fundamentado en acuerdos públicos que previamente se tomaron.Ever Haro Guillén, coordinador de Comunicación Social de la Junta Local del INE, explicó que el Consejo General acordó diferir 30 días la designación de los consejos locales, derivado de la cantidad de documentación que integra los expedientes y para llevar a cabo un análisis más detallado de la información que se tenía de cada uno de los aspirantes.Mientras que los otros cinco días se debieron a la interrupción de actividades en oficinas centrales por las afectaciones provocadas por los sismos en los edificios en la Ciudad de México.En cuanto a la integración de los consejos distritales, mencionó que todavía no existe convocatoria y en su momento se someterá a votación.Pedro Torres detalló que entre los consejeros locales que fueron electos por el Consejo General del INE hay “militantes activos del PRI y a la vez funcionarios públicos”, pero sólo mencionó que entre ellos se encuentran Jorge González Dipp, Nancy Olivia Prieto Torres, Jesús Lechuga Gándara, Roxana García Moreno, Alejandro Muñoz Lozano y Jesús Rico Torres.De Roxana García y Alejandro Muñoz mencionó que recientemente terminaron sus cargos como magistrados del Tribunal Estatal Electoral, cuando la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) establece que debieron haber dejado los cargos públicos cuatro años antes.Mientras que a Jesús Rico Torres lo identificó como juez, pero no precisó el fuero.“Consideramos que esto se hizo con la intención de acomodar consejeros incondicionales y oficialistas, y con ello se pretende obstaculizar la llegada de Andrés Manuel López Obrador y del partido Morena a la presidencia”, afirmó.El legislador juarense aseguró que, además de hacer la denuncia pública, el partido impugnó el nombramiento de los consejeros electorales designados no sólo en Chihuahua, sino en varios estados de la República, por lo que esperan que el asunto se resuelva ante las instancias correspondientes.El Consejo General del INE aprobó el 5 de octubre la integración del Consejo Local en Chihuahua para los procesos federales 2017-2018 y 2020-2021.Los consejeros electorales designados como propietarios son Jorge Alfredo González Dipp, Socorro Roxana García Moreno, Erick Alejandro Muñoz Lozano, Elia Orrantia Cárdenas, Jesús Armando Rico Torres y Erika Anastacia Rogel Villalba como consejeros electorales propietarios.Como suplentes quedaron Jesús Lechuga Gándara, Martha Antonieta Rodríguez Carmona, Rodolfo Rubio Salas, Yazmín Alejandra Fuyivara Auregui, Federico de la Vega Tolentino y Nancy Olivia Prieto Torres. (Con información de Jaime Armendáriz)

