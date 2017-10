Se van a pedir asilo en EU migrantes africanos

Los africanos que, desplazados por la violencia imperante en sus comunidades de origen, llegaron a Juárez desde Angola, Congo y Guinea abandonaron la Casa del Migrante en busca de asilo en Estados Unidos.“Se les habló a los taxis para que los llevaran al puente Zaragoza, donde ellos iban a hacer su trámite, a pedir el asilo”, dijo una trabajadora de esa institución, quien afirmó que ellos se pondrían en contacto con la Casa del Migrante una vez que estuvieran en su destino.Mientras tanto, autoridades angoleñas, el único de los tres países que tiene una sede diplomática en México, dijeron no haber sido notificadas sobre el caso y rechazaron la versión que los migrantes de Angola hayan huido de la inseguridad.Helio Dos Santos, cónsul de esa nación en México, dijo a El Diario que, contrario a lo que ha sucedido en otros casos, la representación de la que forma parte no recibió notificaciones de la estación migratoria en Tapachula, Chipas, ni de autoridades en Juárez.“En mi país no hay violencia; ¡cómo es posible!”, señaló vía telefónica. “Lo que puedo decir es que en mi país no hay conflicto. No sé por qué ellos dicen que sí. Hace unas semanas cambiamos de presidente; tuvimos elecciones, pero no sé. La información que han presentado de allá no es verdad”.Según un comunicado que difundió la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), de las 19 personas que arribaron a esta frontera el martes, 12 de ellas dijeron ser originarias de Angola.Dos Santos dijo que en anteriores ocasiones ha sucedido que ciudadanos de Congo y Haití han dicho ser angoleños sin serlo, por lo que, para ofrecerles a los migrantes auxilio en un determinado caso, primero deben confirmar su nacionalidad.“Una vez nos enviaron una lista de supuestos angoleños que estaban en Tapachula. Con el señor embajador, nos fuimos allá y descubrimos que eran del Congo y de países que se quedan mucho en Brasil. Aprenden portugués y salen de Brasil hasta México para llegar a Estados Unidos”, comentó.El Diario se comunicó con la vocería del Instituto Nacional de Migración (INM) para conocer una postura oficial sobre el caso pero, hasta el cierre de esta edición, la dependencia no se había pronunciado sobre él ni había informado dato alguno.