Denuncian omisiones en Predial de negocios en casa

El Municipio incurrió en omisiones en el cobro del Predial a los negocios que operan en casas, acusaron regidores.Durante un año se benefició a comercios que todavía en este ejercicio pagaron el impuesto como casa-habitación, expuso el regidor panista Hiram Apolo Contreras Herrera, secretario de la Comisión de Hacienda.El edil denunció esta situación en la aprobación de tablas catastrales para el 2017, pero la administración municipal argumentó que como acaban de entrar no ha habido tiempo de actualizar esos valores.“No las quisieron actualizar, no sé si por compromisos, improvisación, o han aprendido con el tiempo, no lo sé”, dijo ayer.Agregó que ahora se debe revisar jurídicamente si se puede interponer una denuncia por probable daño patrimonial al Municipio, por no haber actualizado las tablas catastrales de centros comerciales que pagaban como casa-habitación.Dijo que el viernes pasado les entregaron los valores de las tablas para el 2018, las cuales deben revisar y posteriormente aprobar antes del 31 de octubre.Agregó que con la actualización de las tablas catastrales aumentará entre un 35, 40 por ciento el impuesto Predial de esa cuentas.El 27 de octubre del 2016, el Ayuntamiento aprobó mantener el mismo costo del impuesto Predial que este año, por lo que en el 2017 no hubo aumento.El anteproyecto de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción se aprobó sin modificaciones por mayoría de votos, con 19 a favor y dos en contra de las regidoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI).Las ediles que se opusieron, Laura Tapia Martínez y Seidy Medina Galván argumentaron que votaron de esa manera porque la administración municipal no entregó la información oportunamente.La comisión de Gobernación que presentó el dictamen ante el Ayuntamiento acordó revisar posteriormente los valores catastrales de algunas plazas comerciales que pagan montos de Predial menores a otros comercios del mismo giro.Esto luego de que el regidor Contreras señaló que había disparidad en los valores de algunas plazas comerciales, ya que algunas que estaban en zonas más redituables pagaban menos que las que están en otros sectores con menor plusvalía.En ese entonces, el presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, dijo que fue “humanamente imposible” haber hecho la actualización de las Tablas de Valores porque es un trabajo colegiado que se realiza en dos meses, y la actual administración había iniciado apenas hacía 18 días.“Pero tendremos la oportunidad en este tiempo para hacer la revisión y los ajustes que se tengan que hacer, en base al trabajo que hagan los regidores”, mencionó en aquella ocasión.Cabada declaró el pasado jueves que para el año que entra se elevarán los montos de las tablas catastrales de mil 300 cuentas que corresponden a centros comerciales porque estaban valuados como zona habitacional.Aseguró que el resto de las tablas catastrales quedarán igual, es decir que el impuesto Predial no aumentará. (Araly Castañón / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.