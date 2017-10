Es ‘fast track’ licitación para el Parque Central

Por primera vez, el Comité Técnico Resolutivo de Obras Públicas del Estado, lleva a cabo una licitación pública en Ciudad Juárez, dio a conocer el titular de Obras Públicas de la Frontera, Andrés Carbajal Casas.Sin embargo, lo hará para llevar a cabo un concurso “obviado” o “fast track” por la prisa de asignar las obras para recuperar el Parque Central Poniente, justificó él mismo funcionario.La licitación fue lanzada a través del Periódico Oficial del Estado y el vespertino El Mexicano el sábado 7 de octubre y culminará el 17 de octubre con la asignación de la obra.Los interesados tuvieron hasta ayer viernes para adquirir las bases en Recaudación de Rentas y participar, sin contar que el jueves fue inhábil y el Periódico Oficial del Estado se actualiza con retraso los miércoles.En este aspecto, Carbajal Casas señaló que esa aparente falla se subsana debido a que se envía por correo las convocatorias a todos los constructores inscritos en el padrón del Estado o bien, a las cámaras gremiales donde están afiliadas las compañías.El funcionario señaló que esta licitación es para obras de la primera etapa de reconstrucción del Parque Central Poniente para las que se tiene un techo financiero de 21 millones de pesos.Se contempla ampliar baños para el público, jardines, reparar las dos tirolesas, las entradas al parque y las áreas de los concesionarios, refirió.Carbajal Casas indicó que por mucho tiempo los juarenses habían demandado que las obras a realizar por el Estado en la ciudad, se licitaran aquí y hoy se está cumpliendo.“Se logró que nos concedieran esa posibilidad, para nosotros es un gran compromiso, yo he insistido mucho en los organismos constructores que vengan, que ganen, que aquí no hay trampa, que el gobierno de Corral no mete la mano por ningún contratista, lo mete por los contratistas para que tengan trabajo, pero no hay favoritismo para nadie”, añadió.Para ello, el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública del Estado, presidido por Pedro Escobedo, se instalará en Ciudad Juárez para licitar cada obra que se va a llevar a cabo aquí.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.