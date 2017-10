En día franco, policía se enfrenta a ladrón armado

Un agente de la Policía Municipal, que estaba fuera de su horario de trabajo, enfrentó a un ladrón armado que resultó lesionado en la refriega.El sospechoso quedó bajo arresto y fue internado en un hospital, no obstante, horas después falleció mientras recibía atención médica.El incidente ocurrió alrededor de las 02:20 horas de ayer en el local de una cadena comercial que se ubica en el cruce de las calles Carlos Amaya y Teotepec, en la colonia Galeana.El detenido fue identificado como Roberto P. B., de 27 años, quien presentó un impacto de bala en la cabeza.En el lugar fue asegurada un arma de fuego y un vehículo Honda que utilizó el presunto delincuente para cometer el atraco.Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) dio a conocer a través de un comunicado que el sospechoso fue detenido por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa, robo en grado de tentativa y contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.En el documento se explica que agentes municipales realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Galeana, cuando fueron enviados a atender un llamado de auxilio que fue recibido al número comunitario de la Estación de Policía del Distrito Poniente.Un agente municipal activo, cuya identidad no fue proporcionada, solicitó el apoyo de las unidades policiacas debido a que frustró un asalto a mano armada en una tienda en la que está asignado de forma encubierta.Cuando los agentes preventivos arribaron al lugar del reporte se percataron de que un hombre estaba lesionado de bala, por lo que fue trasladado a una clínica particular para darle atención médica.El policía que enfrentó al ladrón, que se encontraba en su día franco, comentó que estaba comprando en el negocio cuando se percató que un sujeto armado estaba amagando a la cajera, por lo que de inmediato se identificó como agente de la policía municipal, pidiéndole al sospechoso que tirara su arma al piso y se entregara.El presunto asaltante hizo caso omiso y disparó por lo menos en dos ocasiones en contra del policía, quien repelió la agresión y lesionó al asaltante con su arma de cargo.El documento de la SSPM señala que el herido dijo que pertenece a la pandilla “Los Mexicles”, además cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud del día 19 de octubre del año 2012 y robo a casa comercial del día 21 de mayo del año 2011.Se le aseguró una pistola tipo escuadra y un vehículo Honda de color gris y modelo antiguo.Previa lectura de derechos, el presunto responsable será consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos que podrían haberse cometido en los hechos ocurridos la madrugada de ayer.

