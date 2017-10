Reconoce agente a 2 por ofrecer trabajo a víctima de trata

Una agente investigadora reconoció a Manuel Vital Anguiano y José Gerardo Puentes Alva como las personas que le ofrecían empleo a una menor de edad víctima de trata y cuyo paradero aún se desconoce.La ministerial compareció ayer en el juicio oral que se sigue en contra de Vital y Puentes así como Humberto Gerardo Páez Carreón y Édgar Jesús Regalado Villa, “El Piwi”, todos están acusados de haber prostituido a dos mujeres identificadas públicamente con las iniciales K. D. M., y B. C. M. G., esta última contaba con 16 años el último día que fue vista y hasta el momento tiene el estatus de desaparecida.A Páez Carreón también se le formularon cargos por el delito de violación presuntamente cometido en contra de K. D. M.Ayer la agente Nancy Villalobos Ruiz dijo que en junio del 2011 estaba asignada a la Unidad de Personas Ausentes de la Fiscalía estatal y el día 17 le solicitaron investigar el paradero de B. C. M. G. , y dos días después entrevistó al padre de la menor y él le dijo que el 15 de junio su hija había salido de la casa familiar para ir a una cita laboral con Puentes Alva y después supo que la vieron en un salón junto con otra mujer y dos hombres “bien vestidos”.El testigo señaló que del 21 de mayo al 13 de junio de ese 2011 la menor B., laboró con Manuel Vital alias “Don Meny”; también documentó en una serie fotográfica los mensajes que Puentes le enviaba a B. C. M. G., donde le ofrecía trabajo en una papelería así como dinero además de contarle que él trabajaba como guardia de seguridad en diversos centros nocturnos.Al responder las preguntas de una agente del Ministerio Público (MP), la policía indicó a los jueces que en ese año ella entrevistó a Manuel Vital y él le refirió que B. C. M. G., dejó de laborar con él el 13 de junio porque un vecino –Gerardo Puentes Alva– le había ofrecido empleo.Villalobos refirió que otro ministerial entrevistó en ese año a Puentes Alva y él aceptó que había visto a la menor afuera de una tienda de conveniencia durante cinco minutos luego él se regresó a su casa. Los videos de seguridad de la tienda fueron solicitados, pero el representante legal respondió que las cámaras no funcionaban en esas fechas.La fiscal le pidió a la testigo que viera a todas las personas que se encontraban en la primera sala de los juzgados y le señalara si ahí se encontraban “Don Meny” y Puentes Alva y ella reconoció a los acusados quienes estaban sentados atrás de sus abogados defensores y vestían los uniformes grises.Vital Anguiano, Regalado Villa y Puentes Alva son tres de los seis hombres sentenciados en el megajuicio instruido por la prostitución y asesinato de que fueron objeto 11 mujeres cuyos restos óseos se hallaron en el arroyo El Navajo. Los dos primeros fueron sentenciados en junio del 2015 a 697 años y seis meses de cárcel y Puentes fue encontrado inocente pero nunca logro salir libre porque días después le formularon cargos por los hechos que ahora son motivo de este juicio oral el número 195/16.En otro juicio Páez Carreón fue encontrado culpable de prostituir a Brenda Berenice Castillo García y Beatriz Alejandra Hernández Trejo y culpable de asesinar a la primera de ellas y fue condenado a 65 años siete meses y 11 días de cárcel.

