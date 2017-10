Acusan al Sindicato del IMSS de falsificación

Trabajadores en activo y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunciaron al Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social de presentar documentos falsos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje durante procesos legales.Tomás Arturo Trejo Castillo, pensionado del IMSS, dijo que algunos empleados inhabilitados el año pasado de manera indebida y violatoria, han enfrentado proceso viciados por parte de Brenda Guadián Núñez, apoderada legal del líder sindical Felipe Alcántara Martínez.Uno de esos casos es el de Alfredo Hernández Guzmán, quien fue inhabilitado de su cargo el pasado 9 de febrero de 2016 debido a que formaba parte del grupo de “disidentes”, acusaron.Hernández Guzmán expuso que hasta hoy, ha buscado su reinstalación a través de una demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pero por errores “administrativos”, el proceso se ha alargado por ocho meses.Según el expediente 436/2016 que mostró a El Diario, la JFCyA se “equivocó” al citar al “Sindicato Nacional de BBVA Bancomer de Empleados de los Servicios de la Banca y Crédito y actividades”.“Es un acuerdo entre el Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social y el IMSS para que se celebren en esos procesos indebidos”, agregó.En otro documento que mostraron a nombre de Antonio Lumbreras Esparza, dirigido a la Junta Federal, se aclara que “en relación al citatorio que me hizo con fecha 15 de agosto del presente año, no me fue notificado el mismo por esta H. Junta”.Es decir, alega que tuvo un citatorio y nunca fue notificado.En algunos casos, aseveró Alcántara Martínez, inclusive el sindicato ofreció a la junta documentos falsos lo que, dijo, se podría caer en el delito de fraude procesal.El Diario buscó la versión del Sindicato, pero no obtuvo respuesta.

