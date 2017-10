Todo un drama para estudiantes hallar empleo

Cargando

Arleth Burciaga Flores estudia música unos días y pedagogía otros, por lo que ocupa su mayor tiempo en clases, traslados, tareas y exámenes. Con sus múltiples ocupaciones y pendientes, a la mujer de 21 años apenas le queda tiempo para dormir.Por esa razón, encontrar un empleo que pueda compaginar con todas las actividades a las que no está dispuesta a renunciar se ha convertido en un drama.“Yo veo que es fácil hallar trabajo porque sí he tenido propuestas bien padres, pero, por mis dos carreras, no puedo”, dijo.“Para mí ha sido complicadísimo pues nada se adapta a mis horarios. Saber inglés no me ha sido suficiente para poder encontrar un buen trabajo, por mis horarios”, cuenta.La realidad de Arleth no es distinta a la de otros estudiantes que emprenden la búsqueda de una actividad remunerada sin cumplir con ciertos requisitos como disponibilidad de horario, facilidad de traslado o experiencia previa.Obstáculos como esos son los que encontraron muchos como ella en la feria del empleo organizada por el Museo La Rodadora, que congregó a distintas empresas que ofertaron sus vacantes y ofreció charlas sobre orientación laboral.Ehudy Escobar, coordinador de Relaciones Institucionales de La Rodadora, explicó que el propósito del evento fue vincular a la comunidad, sobre todo a quienes cursan la preparatoria y la universidad o están a punto de egresar de ella, con el sector productivo.“Es para acercarlos a empresas que les permitan seguir desarrollando sus habilidades y talentos al interior del campo laboral”, dijo.En la jornada, empresas como Foxconn, Dairy Queen, Cinépolis, Sears, Cimaco, el Tec Milenio y Ruba ofertaron vacantes operativas, administrativas y especializadas.Para Cynthia Karina Sierra Arzola, mujer desempleada de 19 años, encontrar un empleo es una necesidad urgente para mantener a su hija de dos años.Sin embargo, en el proceso de la búsqueda, asegura, se ha enfrentado al rechazo de los empleadores por no cumplir ciertos requisitos.“Espero encontrar un trabajo en la maquiladora, pero no en todas hay trabajo por los tatuajes. Solamente he trabajado en maquila, como en cuatro. En algunas sí ha sido pesado, en otros no”, indicó. (Fernando Aguilar / El Diario)