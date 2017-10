Protestan maestros por retraso en pagos

Cargando

Por más de tres horas, maestros de la Sección Octava del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que recientemente fueron asignados a una plaza, tomaron las oficinas de la Subsecretaría de Educación y Deporte (SEyD) en Juárez en protesta para que se desregionalice el trámite de contratación de docentes que impusieron autoridades estatales.Esto porque, dijo la titular de la SEyD, Judith Soto, “piensa el sindicato que se le está dejando fuera” de las decisiones.En la manifestación, el gremio se quejó de que la regionalización que llegó hace unos meses, originó el retraso en pagos quincenales y prestaciones a más de 60 maestros de secundarias técnicas y generales, del sistema federal.“Conformaron un módulo en Juárez y nosotros consideramos que es improcedente debido a que los trámites se hacían anteriormente en Chihuahua, lo que está ocasionando que varios compañeros no tengan su pago en dos meses”, señaló Jorge Bueno Quiroz, coordinador regional del SNTE.La subsecretaria de Educación y Deporte, Judith Soto, expuso que los maestros no están de acuerdo con un procedimiento que se hacía antes en Chihuahua “porque no están acostumbrados” y “sienten que con la regionalización, se deja un poco fuera al sindicato”.“No están de acuerdo con un procedimiento nuevo que antes se llevaba en Chihuahua, cuando los maestros tenían que hacer el gasto y viajar para estar allá y tenían que regresarse si les faltaba algún papel”, expuso Soto.Los manifestantes tomaron las oficinas de los Servicios Educativos del Estado (SEECH) y la SEyD, en cuyas puertas colocaron cadenas con candados, en tanto los representantes consiguieron reunirse con la titular de la dependencia en la zona norte.Tras la reunión, que se prolongó por tres horas, los involucrados afirmaron que comenzó una negociación que tiene que resolverse en la ciudad de Chihuahua.Se acordó que el lunes habrá otra mesa de negociación en la capital con la participación del secretario de Educación Pablo Cuarón y el sindicato, dijo Soto, aunque precisó: “es un proceso administrativo que está reglamentado y no le corresponde a ninguna autoridad cambiarlo si ya está regulado así”.

